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В ТКГ согласовали координаты 20 участков разминирования

Среда, 2 сентября 2020, 23:42

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Были принципиально согласованы четыре следующие участки разведения сил и средств.

Источник: Офис президента

Детали: Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого разминируется в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, которое предварительно запланировано на ноябрь.

Кроме того, в ТКГ были принципиально согласованы четыре следующие участка разведения сил и средств; поставлена ​​задача сфере безопасности группе "разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года".

Стороны переговоров "согласились с необходимостью продолжения соблюдения "тишины".

Дословно: "В рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам Украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию о содержащихся лиц, спрашивает другая сторона в рамках взаимного освобождения".

Напомним:

  • Заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин в интервью изданию "Страна" заявил: "Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса".
  • Его слова вызвали большой резонанс и осуждение со стороны патриотически настроенных украинцев.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания в СМИ первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не соответствуют национальным интересам.
  • Глава парламента Дмитрий Разумков сказал, что Украина вряд ли сможет идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников.

Украинская правда
Темы: ТКГДонбассвойнаоккупацияОРДЛО


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