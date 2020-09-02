В ТКГ согласовали координаты 20 участков разминирования

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Были принципиально согласованы четыре следующие участки разведения сил и средств.

Источник: Офис президента

Детали: Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого разминируется в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, которое предварительно запланировано на ноябрь.

Кроме того, в ТКГ были принципиально согласованы четыре следующие участка разведения сил и средств; поставлена ​​задача сфере безопасности группе "разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года".

Стороны переговоров "согласились с необходимостью продолжения соблюдения "тишины".

Дословно: "В рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам Украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию о содержащихся лиц, спрашивает другая сторона в рамках взаимного освобождения".

Напомним: