В ТКГ согласовали координаты 20 участков разминирования
Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Были принципиально согласованы четыре следующие участки разведения сил и средств.
Источник: Офис президента
Детали: Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.
Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого разминируется в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, которое предварительно запланировано на ноябрь.
Кроме того, в ТКГ были принципиально согласованы четыре следующие участка разведения сил и средств; поставлена задача сфере безопасности группе "разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года".
Стороны переговоров "согласились с необходимостью продолжения соблюдения "тишины".
Дословно: "В рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам Украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию о содержащихся лиц, спрашивает другая сторона в рамках взаимного освобождения".
Напомним:
- Заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин в интервью изданию "Страна" заявил: "Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса".
- Его слова вызвали большой резонанс и осуждение со стороны патриотически настроенных украинцев.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания в СМИ первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не соответствуют национальным интересам.
- Глава парламента Дмитрий Разумков сказал, что Украина вряд ли сможет идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников.