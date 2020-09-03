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В мире резко возросло число новых случаев коронавируса: за сутки 285 тысяч

Четверг, 3 сентября 2020, 05:37
В мире резко возросло число новых случаев коронавируса: за сутки 285 тысяч

По состоянию на 2 сентября во мире зарегистрировали 285 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Украина снова на 15 месте по количеству новых больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего случаев зафиксировали в Индии – почти 83 тысяч. В Бразилии обнаружили значительно меньше больных – чуть больше 48 тысяч. Также почти 41 тысячу случаев диагностировали в США, около 11 тысяч – в Аргентине, более 9 тысяч в Колумбии и 8,5 тысяч – в Испании.

В этот же день от осложнений коронавируса умерли 6283 человека.

Всего в мире подтвердили 26,1 млн случаев заражений, из которых летальными оказались 866,5 тысяч. Сейчас выздоровели 18,4 млн больных. Активными остаются 6,8 случаев инфицирования.

 
Снимок экрана

Что было раньше: По состоянию на 1 сентября в мире зарегистрировали почти 259 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

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Напомним: 

  • 1 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного количества людей – 2 495 случаев, за сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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