"Нам нужна помощь": Тихановская обратилась к Совбезу ООН
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с докладом в Совете Безопасности ООН.
Источник: выступление Тихановской, которое транслировало "Новое время"
Прямая речь Тихановской: "Нам нужна помощь ООН. Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть. Режим Лукашенко обанкротился в глазах белорусской нации".
Детали: Она еще раз призвала к освобождению всех политических заключенных, в том числе своего мужа Сергея Тихановского и оппозиционера Сергея Статкевича, а также всех задержанных на протестах. Также она попросила ООН осудить использование силы белорусскими силовиками и ввести санкции в отношении режима Лукашенко и силовиков, причастных к разгону мирных протестов. Она отдельно призвала мировое сообщество прекратить любое сотрудничество с режимом Лукашенко, подчеркнув, что он "больше не представляет Беларусь".
Она также призвала представителей ООН использовать все механизмы для того, чтобы Минск допустил в страну мониторинговые группы.
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Напомним:
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.