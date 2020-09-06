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В Донецкой области спасатели ликвидировали пожар в непосредственной близости от линии разграничения

Воскресенье, 6 сентября 2020, 01:01

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области ликвидировали пожар в селе, которое расположено в непосредственной близости от оккупированной Россией части области.

Источник: ДСНС

Дословно: "5 сентября в 12:50 диспетчеру Службы спасения поступило сообщение о пожаре на окраине с. Гладосово Бахмутского района (в непосредственной близости от линии разграничения). К месту вызова были направлены силы и средства 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления..

Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром, но в результате оперативных и слаженных действий спасателей от уничтожения огнем были спасены 12 жилых домов".

Детали: В 17:58 пожар локализован, а окончательно ликвидирован в 20:33.

Информация о погибших и пострадавших в результате пожара отсутствует.

Темы: ДонбасспожароккупациявойнаРосcия


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