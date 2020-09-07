Криклий стыдит Труханова, который пиарится на поднятии "Делфи"

Городской голова Одессы Геннадий Труханов постоянно публикует фото и видеоматериалы о поднятии танкера "Делфи", который сел на мель возле Одессы, но министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Труханов не имеет никакого к этому отношения и просто пиарится перед местными выборами.

Источник: Facebook-страницы Труханова и Криклия

Детали: В частности, 6 сентября Труханов опубликовал фото и написал о состоянии работ на "Делфи" и добавил, что процессом занимаются специалисты, а не политические деятели, однако Криклия возмутил пост городского головы Одессы.

Министр спросил у Труханова, какое отношение он к этому имеет и сам добавил, что – никакого.

По его словам, Труханов ни разу не позвонил ни ему, ни АМПУ и не предлагал помощи.

Также свою позицию министр выразил в Facebook, где предположил, что Труханов активизировался через местные выборы 25 октября.

Прямая речь Криклия: "Что такое предвыборное безумие. Одесса, пляж Дельфин. Прямо сейчас, один местный политик, который сильно хочет быть вновь переизбран, делает видеосъемку возле затонувшего Делфи. Убежден, что будет рассказывать как сильно работал чтобы поднять затонувшее судно (кто знает, возможно мысленно), и без него вообще ничего бы не произошло, но мы хорошо понимаем, что его интересует исключительно поднятия собственных рейтингов, а не танкера.

К сожалению, непосредственно к поднятию Делфи не было раньше такого живого интереса и помощь АМПУ или исполнителям не предлагалась".

Труханов публично никак не отреагировал на слова Криклия. После публикации, которая смутила министра, мэр Одессы опубликовал еще два видео о поднятии "Делфи".

Министр призвал не удивляться, если в интернет-пространстве станет еще больше "спасателей" "Делфи". Министр связывает это с началом предвыборной кампании к местными выборами 25 октября.

Что было раньше: 26 августа затонувший у Одессы танкер "Делфи" поставили на ровный киль почти через год после аварии. Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов.

Работы по подъему танкера Delfi начались 24 июля. Это не первая попытка поднять судно.

Танкер пробыл на берегу Одессы 9 месяцев, только после этого его подняли и планируют убрать до начала сезона штормов.

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