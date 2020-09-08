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Кулеба: Гибель украинских бойцов обсудят советники лидеров "нормандской четверки"

Вторник, 8 сентября 2020, 01:12

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" остается в графике. Одним из вопросов для обсуждения станет гибель украинских военных во время "тишины" на Донбассе.

Источник: Кулеба в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "По состоянию на сейчас встреча советников остается в графике. К ней Украина очень тщательно готовится. Безусловно, гибель наших солдат будет одним из тех вопросов, которые будут жестко обсуждены".

Детали: Глава МИД также сообщил, что президент Владимир Зеленский дал ему задание переговорить с российским министром Сергеем Лавровым о ситуации с убийством украинских военных.

Украина хочет услышать от РФ объяснения случившегося, и остается ли Россия преданной режиму прекращения огня. Кроме того, Кулеба с Лавровым должны обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел "нормандского формата".

Что предшествовало: Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что перенесенная встреча советников лидеров стран "нормандского формата" должна состояться до 10 сентября.

Напомним: 

  • Штаб ООС сообщил о гибели двух военнослужащих, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого и подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
  • Формированиями РФ нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Красногоровка, в результате которого был ранен украинский военнослужащий.
  • Уже после вечернего сведения в пресс-центре ООС сообщили о втором обстреле боевиков, в результате которого погиб украинский военный.
  • У Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ООСнормандский форматДонбассКулеба Дмитрий


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