Кулеба: Гибель украинских бойцов обсудят советники лидеров "нормандской четверки"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" остается в графике. Одним из вопросов для обсуждения станет гибель украинских военных во время "тишины" на Донбассе.

Источник: Кулеба в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "По состоянию на сейчас встреча советников остается в графике. К ней Украина очень тщательно готовится. Безусловно, гибель наших солдат будет одним из тех вопросов, которые будут жестко обсуждены".

Детали: Глава МИД также сообщил, что президент Владимир Зеленский дал ему задание переговорить с российским министром Сергеем Лавровым о ситуации с убийством украинских военных.

Украина хочет услышать от РФ объяснения случившегося, и остается ли Россия преданной режиму прекращения огня. Кроме того, Кулеба с Лавровым должны обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел "нормандского формата".

Что предшествовало: Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что перенесенная встреча советников лидеров стран "нормандского формата" должна состояться до 10 сентября.

Напомним: