Кулеба: Гибель украинских бойцов обсудят советники лидеров "нормандской четверки"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" остается в графике. Одним из вопросов для обсуждения станет гибель украинских военных во время "тишины" на Донбассе.
Источник: Кулеба в эфире "Свобода слова" на ICTV
Прямая речь: "По состоянию на сейчас встреча советников остается в графике. К ней Украина очень тщательно готовится. Безусловно, гибель наших солдат будет одним из тех вопросов, которые будут жестко обсуждены".
Детали: Глава МИД также сообщил, что президент Владимир Зеленский дал ему задание переговорить с российским министром Сергеем Лавровым о ситуации с убийством украинских военных.
Украина хочет услышать от РФ объяснения случившегося, и остается ли Россия преданной режиму прекращения огня. Кроме того, Кулеба с Лавровым должны обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел "нормандского формата".
Что предшествовало: Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что перенесенная встреча советников лидеров стран "нормандского формата" должна состояться до 10 сентября.
Напомним:
- Штаб ООС сообщил о гибели двух военнослужащих, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого и подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- Формированиями РФ нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Красногоровка, в результате которого был ранен украинский военнослужащий.
- Уже после вечернего сведения в пресс-центре ООС сообщили о втором обстреле боевиков, в результате которого погиб украинский военный.
- У Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.