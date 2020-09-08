К редактору Tut.by пришли силовики: связь с ней пропала
Утром 8 сентября в квартиру одного из редакторов TUT.BY Галины Уласик пытались попасть силовики, после этого с журналистом пропала связь.
Источник: TUT.BY в Telegram
Дословно: "Сегодня утром в квартиру одного из редакторов TUT.BY, Галины Уласик, пытались попасть силовики. Позже связь с ней пропала".
Детали: По словам Уласик, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, то дверь не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах.
Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Уласик и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики, у которых есть санкция на обыск.
По словам одной из подруг редактора, силовики смогли попасть в квартиру, где женщинам сообщили о возбуждении уголовного дела.
После этого связь с Уласик и ее дочерью пропала.
В 9.55 двое милиционеров вывели редактора, посадили в машину и увезли, она успела сообщить, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции).
В квартире редактора проходит обыск, привели понятых. К дому Уласик прибыл ее адвокат.
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- В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
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