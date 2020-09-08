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К редактору Tut.by пришли силовики: связь с ней пропала

Вторник, 8 сентября 2020, 10:20
К редактору Tut.by пришли силовики: связь с ней пропала
Фото tut.by

Утром 8 сентября в квартиру одного из редакторов TUT.BY Галины Уласик пытались попасть силовики, после этого с журналистом пропала связь.

Источник: TUT.BY в Telegram

Дословно: "Сегодня утром в квартиру одного из редакторов TUT.BY, Галины Уласик, пытались попасть силовики. Позже связь с ней пропала".

Детали: По словам Уласик, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, то дверь не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах.

Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Уласик и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики, у которых есть санкция на обыск.

По словам одной из подруг редактора, силовики смогли попасть в квартиру, где женщинам сообщили о возбуждении уголовного дела.

После этого связь с Уласик и ее дочерью пропала.

В 9.55 двое милиционеров вывели редактора, посадили в машину и увезли, она успела сообщить, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции).

В квартире редактора проходит обыск, привели понятых. К дому Уласик прибыл ее адвокат.

Почему это важно: В Беларуси после выборов президента проходят митинги и акции протеста против фальсификации волеизъявления граждан.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента, пытается удержать власть силой – акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.

Несколько ведущих и журналистов Беларуси уволились с государственных телеканалов из-за насилия против демонстрантов.

5 сентября недалеко от Октябрьской площади в Беларуси были задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Калитовский и Алена Дубовик, которые вели прямой эфир.

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция 

"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Украинская правда

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Темы: БеларусьСМИмитинги
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