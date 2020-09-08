До редактора Tut.by прийшли силовики: зв'язок з нею зник

Вранці 8 вересня в квартиру одного з редакторів TUT.BY Галини Уласик намагалися потрапити силовики, після цього з журналістом зник зв'язок.

Джерело: TUT.BY в Telegram

Дослівно: "Сьогодні вранці в квартиру одного з редакторів TUT.BY, Галини Уласик, намагалися потрапити силовики. Пізніше зв'язок з нею зник".

Деталі: За словами Уласик, з ранку хтось наполегливо стукав і дзвонив у двері, але оскільки вона нікого не чекала, то двері не відкрила. Сусіди повідомили їй, що бачили біля під'їзду трьох чоловіків у балаклавах.

Через півгодини у двері знову почали дзвонити. Уласик і її дочка встигли повідомити, що в квартиру намагаються потрапити силовики, у яких є санкція на обшук.

За словами однієї з подруг редактора, силовики змогли потрапити в квартиру, де жінкам повідомили про порушення кримінальної справи.

Після цього зв'язок з Уласик і її дочкою зник.

О 9.55 двоє міліціонерів вивели редактора, посадили в машину і повезли, вона встигла повідомити, що її затримали за адміністративним процесом за ст. 23.34 КоАП (участь у несанкціонованій акції).

У квартирі редактора проходить обшук, привели понятих. До будинку Уласик прибув її адвокат.

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