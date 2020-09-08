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До редактора Tut.by прийшли силовики: зв'язок з нею зник

Вівторок, 8 вересня 2020, 10:20
До редактора Tut.by прийшли силовики: зв'язок з нею зник
Фото tut.by

Вранці 8 вересня в квартиру одного з редакторів TUT.BY Галини Уласик намагалися потрапити силовики, після цього з журналістом зник зв'язок.

Джерело: TUT.BY в Telegram

Дослівно: "Сьогодні вранці в квартиру одного з редакторів TUT.BY, Галини Уласик, намагалися потрапити силовики. Пізніше зв'язок з нею зник".

Деталі: За словами Уласик, з ранку хтось наполегливо стукав і дзвонив у двері, але оскільки вона нікого не чекала, то двері не відкрила. Сусіди повідомили їй, що бачили біля під'їзду трьох чоловіків у балаклавах.

Через півгодини у двері знову почали дзвонити. Уласик і її дочка встигли повідомити, що в квартиру намагаються потрапити силовики, у яких є санкція на обшук.

За словами однієї з подруг редактора, силовики змогли потрапити в квартиру, де жінкам повідомили про порушення кримінальної справи.

Після цього зв'язок з Уласик і її дочкою зник.

О 9.55 двоє міліціонерів вивели редактора, посадили в машину і повезли, вона встигла повідомити, що її затримали за адміністративним процесом за ст. 23.34 КоАП (участь у несанкціонованій акції).

У квартирі редактора проходить обшук, привели понятих. До будинку Уласик прибув її адвокат.

Чому це важливо: У Білорусі після виборів президента проходять мітинги і акції протесту проти фальсифікації волевиявлення громадян.

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента, намагається утримати владу силою – акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

Кілька ведучих і журналістів Білорусі звільнилися з державних телеканалів через насильство проти демонстрантів.

5 вересня недалеко від Жовтневої площі в Білорусі затримали журналістів телеканалу "Белсат" Максима Калитовського і Олену Дубовик, які вели прямий ефір.

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"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
  • Опозиція сформувала Координаційну рада і вимагає перевиборів.

Українська правда
Теми: БілорусьЗМІмітинги
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