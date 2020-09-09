Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвоката Колесниковой задержали

Среда, 9 сентября 2020, 14:23
Адвоката Колесниковой задержали
Салей и Колесникова. Фото штаба Виктора Бабарико

9 сентября в квартире юриста штаба белорусского политика Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея провели обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Источник: TUT.BY со ссылкой на пресс-службу штаба Виктора Бабариков

Дословно: "Ему инкриминируют ст. 361 УК Беларуси (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности")".

Детали: Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Что было раньше: В Минске 9 сентября почти одновременно проходят обыски в помещениях нескольких членов Координационного совета, подтвердили задержание Максима Знака, к Светлане Алексиевич звонили в дверь неизвестные лица.

Член Координационного совета Мария Колесникова взята под стражу и находится в СИЗО в Минске.
 

Темы: Беларусьоппозицияарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
В Беларусь прибыла очередная колонна вагнеровцев
Самолет Пригожина в 4-й раз прилетел в Беларусь
Беларусь ратифицировала соглашение с РФ о совместных центрах подготовки военных
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: