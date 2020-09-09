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Адвоката Колесниковой задержали

Среда, 9 сентября 2020, 14:23
Салей и Колесникова. Фото штаба Виктора Бабарико

9 сентября в квартире юриста штаба белорусского политика Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея провели обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Источник: TUT.BY со ссылкой на пресс-службу штаба Виктора Бабариков

Дословно: "Ему инкриминируют ст. 361 УК Беларуси (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности")".

Детали: Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Что было раньше: В Минске 9 сентября почти одновременно проходят обыски в помещениях нескольких членов Координационного совета, подтвердили задержание Максима Знака, к Светлане Алексиевич звонили в дверь неизвестные лица.

Член Координационного совета Мария Колесникова взята под стражу и находится в СИЗО в Минске.
 

Темы: Беларусьоппозицияарест


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