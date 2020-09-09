Зеленский: У нас нет остановки на пути к прекращению войны

Украинская сторона делает все, чтобы встреча советников лидеров стран "нормандского формата" состоялась 11 сентября, а после нее стала возможна встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский журналистам в Хмельницкой области

Прямая речь: "Занавес не приоткрою (о встрече советников – ред.), пока рано об этом говорить... Очень сложно, чтобы эта встреча не сорвалась – мы все для этого делаем. 11-го числа будет встреча. Мы все делаем, чтобы была встреча лидеров нормандской четверки после встречи советников.

Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны, и о том, что у нас есть диалог – в рамках "норманди" или в рамках Трехсторонней контактной группы.

42 дня была тишина (на Донбассе – ред.). Я считаю, что для нас это победа. Боевых потерь за 41 день не было, на 42-й день мы потеряли человека. Мы отрабатываем сейчас и разбираем детали, что конкретно произошло... Сейчас к каждому такому моменту другой подход, другое отношение: мы по деталям разбираем каждый эпизод. После этого у нас опять нет боевых потерь".

Детали: 9 сентября состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции для недопущения срыва режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины. Участники ТКГ договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Этому предшествовало: