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Зеленский: У нас нет остановки на пути к прекращению войны

Среда, 9 сентября 2020, 16:33
Зеленский: У нас нет остановки на пути к прекращению войны

Украинская сторона делает все, чтобы встреча советников лидеров стран "нормандского формата" состоялась 11 сентября, а после нее стала возможна встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский журналистам в Хмельницкой области

Прямая речь: "Занавес не приоткрою (о встрече советников – ред.), пока рано об этом говорить... Очень сложно, чтобы эта встреча не сорвалась – мы все для этого делаем. 11-го числа будет встреча. Мы все делаем, чтобы была встреча лидеров нормандской четверки после встречи советников.

Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны, и о том, что у нас есть диалог – в рамках "норманди" или в рамках Трехсторонней контактной группы.

42 дня была тишина (на Донбассе – ред.). Я считаю, что для нас это победа. Боевых потерь за 41 день не было, на 42-й день мы потеряли человека. Мы отрабатываем сейчас и разбираем детали, что конкретно произошло... Сейчас к каждому такому моменту другой подход, другое отношение: мы по деталям разбираем каждый эпизод. После этого у нас опять нет боевых потерь".

Детали: 9 сентября состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции для недопущения срыва режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины. Участники ТКГ договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Этому предшествовало:

  • С 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. С тех пор до 6 сентября среди украинских воинов не было раненых и убитых в результате обстрелов.
  • 6 сентября боевики открывали огонь – и в районе Красногоровки ранили бойца Вооруженных сил Украины из гранатомета, а неподалеку Причепиловки убили военного из стрелкового оружия.
  • Перед этим, 5 сентября, главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин объявил, что 7 сентября его люди откроют огонь по украинским позициям вблизи н. п. Шумы, что неподалеку от Горловки: он якобы хотел разрушить "незаконно построенные" сооружения, а не убивать бойцов. При этом миссия ОБСЕ не обнаружила никаких изменений в позициях ВСУ в районе Шумов с 5 июля 2020 года.
  • 7 сентября потерь в рядах Объединенных сил Украины не было.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Зеленскийнормандский форматДонбассперемирие
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