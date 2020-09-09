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Зеленський: У нас немає зупинки на шляху до припинення війни

Середа, 9 вересня 2020, 16:33

Українська стороні робить усе, щоб зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" відбулася 11 вересня, а після неї стала можлива зустріч лідерів України, Росії, Німеччини й Франції.

Джерело: президент України Володимир Зеленський журналістам на Хмельниччині

Пряма мова: "Завісу не відкрию (щодо зустрічі радників – ред.), поки що зарано про це говорити… Дуже складно, щоб ця зустріч не зірвалася – ми все для цього робимо. 11-го числа буде зустріч. Ми все робимо, щоб була зустріч лідерів нормандської четвірки після зустрічі радників.  

Це говорить про те, що у нас немає зупинки на шляху до припинення війни, і про те, що у нас є діалог – у рамках "норманді" чи в рамках Тристоронньої контактної групи.

42 дні була тиша (на Донбасі – ред.). Я вважаю, що для нас це перемога. Бойових втрат за 41 день не було, на 42-й день ми втратили людину. Ми відпрацьовуємо зараз і розбираємо деталі, що конкретно відбулося… Зараз до кожного такого моменту інший підхід, інше ставлення: ми по деталях розбираємо кожен епізод. Після цього у нас знову немає бойових втрат".

Деталі: 9 вересня, відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції для недопущення зриву режиму повного та всеосяжного припинення вогню на сході України. Учасники ТКГ домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Цьому передувало:

  • Із 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. З того часу до 6 вересня серед українських воїнів не було поранених та вбитих внаслідок обстрілів.
  • 6 вересня бойовики відкривали вогонь – і в районі Красногорівки поранили бійця Збройних сил України з гранатомета, а неподалік Причепилівки вбили військового зі стрілецької зброї.
  • Перед цим, 5 вересня, ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін оголосив, що 7 вересня його люди відкриють вогонь по українських позиціях поблизу н. п. Шуми, що неподалік від Горлівки: він нібито хотів зруйнувати "незаконно збудовані" споруди, а не вбивати бійців. При цьому місія ОБСЄ не виявила жодних змін у позиціях ЗСУ у районі Шумів з 5 липня 2020 року.
  • 7 вересня втрат у лавах Об’єднаних сил України не було.  

Олена Рощенко, УП
Теми: Зеленськийнормандський форматДонбасперемир’я


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