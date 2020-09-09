Зеленський: У нас немає зупинки на шляху до припинення війни

Українська стороні робить усе, щоб зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" відбулася 11 вересня, а після неї стала можлива зустріч лідерів України, Росії, Німеччини й Франції.

Джерело: президент України Володимир Зеленський журналістам на Хмельниччині

Пряма мова: "Завісу не відкрию (щодо зустрічі радників – ред.), поки що зарано про це говорити… Дуже складно, щоб ця зустріч не зірвалася – ми все для цього робимо. 11-го числа буде зустріч. Ми все робимо, щоб була зустріч лідерів нормандської четвірки після зустрічі радників.

Це говорить про те, що у нас немає зупинки на шляху до припинення війни, і про те, що у нас є діалог – у рамках "норманді" чи в рамках Тристоронньої контактної групи.

42 дні була тиша (на Донбасі – ред.). Я вважаю, що для нас це перемога. Бойових втрат за 41 день не було, на 42-й день ми втратили людину. Ми відпрацьовуємо зараз і розбираємо деталі, що конкретно відбулося… Зараз до кожного такого моменту інший підхід, інше ставлення: ми по деталях розбираємо кожен епізод. Після цього у нас знову немає бойових втрат".

Деталі: 9 вересня, відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції для недопущення зриву режиму повного та всеосяжного припинення вогню на сході України. Учасники ТКГ домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Цьому передувало: