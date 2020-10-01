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Мэр Чернигова подхватил COVID-19

Четверг, 1 октября 2020, 10:52
Фото с Facebook Атрошенко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что заболел коронавирусом.

Источник: пост Атрошенко в Facebook

Прямая речь: "Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом".

Детали: Мэр пожелал жителям Чернигова здоровья и призвал беречь себя и близких.

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Предыстория: 

  • В Украине снова зафиксировали эпидемический антирекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 730 человек госпитализированы, 2083 пациента выздоровели.
  • Черниговская область является одним из регионов с самой низкой заболеваемостью коронавирусом и одним из 8 регионов, где меньше всего жертв COVID-19.

Украинская правда
Темы: Черниговместная властькоронавирус


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