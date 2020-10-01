Мэр Чернигова подхватил COVID-19
Четверг, 1 октября 2020, 10:52
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что заболел коронавирусом.
Источник: пост Атрошенко в Facebook
Прямая речь: "Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом".
Детали: Мэр пожелал жителям Чернигова здоровья и призвал беречь себя и близких.
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Предыстория:
- В Украине снова зафиксировали эпидемический антирекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 730 человек госпитализированы, 2083 пациента выздоровели.
- Черниговская область является одним из регионов с самой низкой заболеваемостью коронавирусом и одним из 8 регионов, где меньше всего жертв COVID-19.
Украинская правда