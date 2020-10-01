Дело Гандзюк: Павловский указал, что заказчиком был Мангер

Один из подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский в суде заявил, что другой подозреваемый Алексей Левин называл главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком нападения на Гандзюк.

Источник: активисты на Facebook-странице Хто замовив Катю Гандзюк? (Кто заказал Катю Гандзюк?)

Детали: На судебном заседании в Одессе Игорь Павловский подтвердил вину Владислава Мангера в заказе нападения на Катю Гандзюк, которая в результате химических ожогов серной кислотой умерла.

Он сообщил, что во время общения с Алексеем Левиным тот неоднократно упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Катю. В августе 2018 года, когда арестовали "стрелочника" Новикова, во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно, что "Николаевич" – это и есть Мангер.

Павловский также заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Владислава Мангера. Якобы именно поэтому 17 декабря 2019 года он дал суду ложные показания о непричастности к убийству Кати Гандзюк Мангера и Левина.

Семью Екатерины Гандзюк привлекли к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших.

Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября в 9:30 в Приморском райсуде Одессы.

Напомним: Бывший помощник нардепов Игорь Павловский, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и экстрадированный Алексей Левин находятся под стражей.

Павловский был помощником нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), его обвиняют в сокрытии информации о нападении на Гандзюк.

По данным активистов, Павловский был посредником между заказчиком и исполнителем нападения на Гандзюк. По их данным, он мог передавать деньги Сергею Торбину

20 января 2020 года правоохранители вновь задержали Павловского. Ему сообщили о подозрении в управлении преступной организацией, которая "совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".

По состоянию на март он не давал показаний об организаторах преступления, нарушая условия соглашения со следствием.

Если его сделку со следствием суд утвердит, он получит за сокрытие преступления более мягкое наказание.

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