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Главные новости пятницы и ночи: Зеленский и опросы, отравление Навального и ФСБ

Суббота, 17 октября 2020, 08:00

Зеленский попросил украинцев написать темы для следующих опросов, Западные спецслужбы выяснили, кто отравил Навального, — актуальные новости 16 октября.

О Зеленском и опросах

Президент Владимир Зеленский озвучил 3 последних вопроса из своего "всенародного опроса" и попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов. В качестве примера глава государства назвал легализацию оружия или двойное гражданство.

У Зеленского объяснили, зачем 5-й вопрос: Украине нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Будапештского меморандума касательно выполнения их обязательств.

В Офисе президента также заявляют, что вопрос о легализации медицинского каннабиса появился в опросе от Зеленского, поскольку в препаратах на основе марихуаны нуждаются не менее двух миллионов украинцев.

А вопрос об уменьшении количества нардепов связан с децентрализацией - регионы получат больше полномочий, поэтому помощь такого большого количества нардепов не нужна.

Об отравлении Навального и ФСБ

Западные службы безопасности пришли к выводу, что отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального произошло при непосредственной организации ФСБ России.

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Темы: Зеленский
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