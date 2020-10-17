Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Главные новости пятницы и ночи: Зеленский и опросы, отравление Навального и ФСБ

Суббота, 17 октября 2020, 08:00

Зеленский попросил украинцев написать темы для следующих опросов, Западные спецслужбы выяснили, кто отравил Навального, — актуальные новости 16 октября.

О Зеленском и опросах

Президент Владимир Зеленский озвучил 3 последних вопроса из своего "всенародного опроса" и попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов. В качестве примера глава государства назвал легализацию оружия или двойное гражданство.

У Зеленского объяснили, зачем 5-й вопрос: Украине нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Будапештского меморандума касательно выполнения их обязательств.

В Офисе президента также заявляют, что вопрос о легализации медицинского каннабиса появился в опросе от Зеленского, поскольку в препаратах на основе марихуаны нуждаются не менее двух миллионов украинцев.

А вопрос об уменьшении количества нардепов связан с децентрализацией - регионы получат больше полномочий, поэтому помощь такого большого количества нардепов не нужна.

Об отравлении Навального и ФСБ

Западные службы безопасности пришли к выводу, что отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального произошло при непосредственной организации ФСБ России.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Приморский суд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии информации об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, то есть освободив на испытательный срок в один год.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев и нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко получили положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

США возобновляют полеты гражданской авиации над территорией Украины в Черном море возле оккупированного Крыма с 27 октября 2020 года.

Комитет по вопросам бюджета не смог провести заседание из-за отсутствия кворума, ожидается, что первое чтение законопроекта о госбюджете на 2021-й год не смогут рассмотреть 20 октября, как планировалось.

Темы: Зеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

В частную собственность незаконно вывели более 5 млн га земли – Госгеокадастр

Новости 16 октября: Зеленский и опросы, отравление Навального и ФСБ

Мусорный кризис: Львовская ОГА могла незаконно получить за вывоз отходов почти 140 млн – аудит

Еще одному фигуранту дела Гандзюк вынесли приговор

Западные спецслужбы выяснили, кто отравил Навального – Guardian

Профильный комитет не собрался, Рада отложит голосование за бюджет - депутаты

Все новости...
Зеленский
Эрдоган презентовал для Трюдо сюрприз – телефонный разговор с Зеленским
В "Слуге народа" допускают, что Зеленский сам профинансирует опрос
Порошенко: Первый, кто заслуживает за пожизненное за коррупцию – Коломойский, но его защищает Зеленский
Последние новости
08:00
Главные новости пятницы и ночи: Зеленский и опросы, отравление Навального и ФСБ
07:40
На Донбассе враг трижды нарушил режим "тишины" и совершил минировании перед украинскими позициями
07:26
Финальные дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов
06:09
Двое футболистов сборной Украины выздоровели от COVID-19
05:11
На Буковине – наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии
03:49
Впервые в мире в сутки диагностировали более 400 000 заражений COVID-19
02:05
Бельгия вводит комендантский час и усиливает карантин
01:15
В "министерстве туризма ДНР" заявили, что выбрали "туристический бренд республики"
00:41
Украина готовит новое разведения войск на Донбассе
23:48
В частную собственность незаконно вывели более 5 млн га земли – Госгеокадастр
Все новости...