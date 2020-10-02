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Белорусская оппозиция все еще ждет, что Лукашенко пойдет на диалог

Пятница, 2 октября 2020, 15:34
Белорусская оппозиция все еще ждет, что Лукашенко пойдет на диалог

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает единственным выходом из политического кризиса в Беларуси – диалог с самопровозглашенной властью.

Источник: TUT.BY

Прямая речь Тихановской: "В интересах Беларуси, чтобы этот диалог состоялся как можно скорее. Слишком много людей страдает из-за нерешительности властей. Наиболее вероятный сценарий - это переговоры на платформе ОБСЕ, куда входят страны, заинтересованные в (стабилизации - ред.) ситуации в Беларуси, и страны, чьих лидеров мы хотели бы видеть в качестве медиаторов".

Детали: Кроме того, в оппозиционном штабе Беларуси считают, если репрессии против белорусского общества не прекратятся - список лиц, в отношении которых введенны санкции ЕС, будет увеличиваться.

Слен президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, то совет все еще выступает за переговорный процесс и готов выступить посредником между обществом и белорусскими властями.

Прямая речь Латушко: "Координационный совет неоднократно предлагал сесть за стол переговоров. Насколько мне известна официальная позиция Европейского союза, председательствующей Франции, руководителей Европейской комиссии, они неоднократно предлагали власти сесть за стол переговоров".

Напомним: 

  • Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
  • Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против белорусских граждан, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию в отношении мирных демонстрантов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоТихановскаяБеларусьвиборы
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