Главные новости четверга и ночи: интервью Зеленского, зарплаты чиновников

Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к жесткому карантину, Стало известно, кто из нардепов больше всего заработал в сентябре — актуальные новости 22 октября.

Об интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на 6-7 тысяч больных коронавирусом ежедневно, строгий карантин в Украине вводить не планируют. Помимо этого, Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса и назвал ее уникальной.

Зеленский также заявил, что из-за городского главы Харькова Геннадия Кернеса и других мэров, которые игнорировали карантин, погибло большое количество людей.

О зарплатах чиновников

Глава аппарата Офиса президента Алексей Днипров, который был назначен еще Петром Порошенко, зарабатывает больше всех в руководстве ведомства и получает ежемесячную надбавку как специалист по вопросам реформ.

Тринадцать депутатов Верховной Рады получили за сентябрь более 50 тысяч гривен зарплаты.

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