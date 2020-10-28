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Новости 28 октября: закрытие реестра электронных деклараций, смерть мэра Борисполя

Среда, 28 октября 2020, 21:24

Из-за решения Конституционного суда НАПК закрывает реестр электронных деклараций, Мэр Борисполя умер от COVID-19, — актуальные новости 28 октября.

О смерти мэра Борисполя

Мэр Борисполя Анатолий Федорчук скончался от коронавирусной болезни COVID-19. В связи с этим в Борисполе заново состоятся выборы мэра.

О закрытии реестра электронных деклараций

Конституционный Суд заявляет, что несколько месяцев находится под давлением НАБУ, НАПК и некоторых политиков, но будет работать согласно Конституции.

Вместе с тем НАПК закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

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