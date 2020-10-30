Глава ОАСК Вовк мог просить Авакова о помощи –"Слидство.Инфо"

Скандальный председатель Окружного административного суда Павел Вовк мог просить окружение министра внутренних дел Арсена Авакова помочь сохранить ему должность.

Источник: фильм "Совещательная комната" авторства "Слидства.Инфо"

Детали: Журналисты прослушали аудио разговоры, записанные в кабинете Вовка. Из них следует, что председатель суда систематически общался с экс-заместителем Авакова Сергеем Чеботарем. Последнего называют близким к министру внутренних дел. Кроме того, бывший заместитель и его сын были подозреваемыми по делу "рюкзаков Авакова".

"Слидство.Инфо" отмечает, что весной 2019 судьи ОАСК должны были проходить переаттестацию в Высшей квалификационной комиссии судей. В обязанности последней входит рекомендовать судей на увольнение из-за недобропорядочности и непрофессионализма. В состав ВККС входят, в частности, делегированные представители Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

В тайных "пленках Вовка" говорится, что тот пригласил к себе Чеботаря, чтобы повлиять на Денисову. Последняя якобы должна была делегировать "нужных" людей в квалификационную комиссию. Отмечается, что Уполномоченная не скрывает своего знакомства с Аваковым и называет его "своим другом".

"Сергей Иванович, на минутку. Нашли мы механизм, как "выбить" второго человека, дал девочкам справку, дал алгоритм, – говорил Вовк. – Там жалобу, проект жалобы, мы сами организуем и подадим на днях ей, Денисовой. Так, все. Поэтому берите, давайте ей по шее – и все ", – говорится в записях.

Журналисты посчитали, что фигурант скандальных пленок не менее пяти раз общался с Чеботарем касательно изменения состава ВККС. Кроме того, он разговаривал с кандидатами, назначения которых хотел.

"Вы же хотите зайти туда не рядовым членом. Потому что оно вам на *уй и не надо. Итак, если вы хотите крепко туда зайти, то вам нужно дрочить Сергея Ивановича, чтобы он, бл*дь, дрочил министра, и чтобы министра раскачали на вторую вакансию", – сказал Вовк. По мнению "Слидства.Инфо", речь может идти именно о Чеботаре и Авакове.

На пленках также председатель Окружного админсуда вспоминал, что лично ездил в гости к министру внутренних дел.

"Аваков на следующий день едет снова в Америку. Ну вот я у него вчера был, бл*дь, мы общались", – рассказывал он коллегам.

В то же время Чеботарь ответил журналистам, что "далек от этих вопросов". Министр внутренних дел отказался комментировать возможные связи с Вовком.

Что предшествовало: 22 октября Высший антикоррупционный суд не смог избрать меры пресечения судьям Окружного административного суда, поскольку те не пришли на заседание.

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