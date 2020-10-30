Глава ОАСК Вовк мог просить Авакова о помощи –"Слидство.Инфо"
Скандальный председатель Окружного административного суда Павел Вовк мог просить окружение министра внутренних дел Арсена Авакова помочь сохранить ему должность.
Источник: фильм "Совещательная комната" авторства "Слидства.Инфо"
Детали: Журналисты прослушали аудио разговоры, записанные в кабинете Вовка. Из них следует, что председатель суда систематически общался с экс-заместителем Авакова Сергеем Чеботарем. Последнего называют близким к министру внутренних дел. Кроме того, бывший заместитель и его сын были подозреваемыми по делу "рюкзаков Авакова".
"Слидство.Инфо" отмечает, что весной 2019 судьи ОАСК должны были проходить переаттестацию в Высшей квалификационной комиссии судей. В обязанности последней входит рекомендовать судей на увольнение из-за недобропорядочности и непрофессионализма. В состав ВККС входят, в частности, делегированные представители Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.
В тайных "пленках Вовка" говорится, что тот пригласил к себе Чеботаря, чтобы повлиять на Денисову. Последняя якобы должна была делегировать "нужных" людей в квалификационную комиссию. Отмечается, что Уполномоченная не скрывает своего знакомства с Аваковым и называет его "своим другом".
"Сергей Иванович, на минутку. Нашли мы механизм, как "выбить" второго человека, дал девочкам справку, дал алгоритм, – говорил Вовк. – Там жалобу, проект жалобы, мы сами организуем и подадим на днях ей, Денисовой. Так, все. Поэтому берите, давайте ей по шее – и все ", – говорится в записях.
Журналисты посчитали, что фигурант скандальных пленок не менее пяти раз общался с Чеботарем касательно изменения состава ВККС. Кроме того, он разговаривал с кандидатами, назначения которых хотел.
"Вы же хотите зайти туда не рядовым членом. Потому что оно вам на *уй и не надо. Итак, если вы хотите крепко туда зайти, то вам нужно дрочить Сергея Ивановича, чтобы он, бл*дь, дрочил министра, и чтобы министра раскачали на вторую вакансию", – сказал Вовк. По мнению "Слидства.Инфо", речь может идти именно о Чеботаре и Авакове.
На пленках также председатель Окружного админсуда вспоминал, что лично ездил в гости к министру внутренних дел.
"Аваков на следующий день едет снова в Америку. Ну вот я у него вчера был, бл*дь, мы общались", – рассказывал он коллегам.
В то же время Чеботарь ответил журналистам, что "далек от этих вопросов". Министр внутренних дел отказался комментировать возможные связи с Вовком.
Что предшествовало: 22 октября Высший антикоррупционный суд не смог избрать меры пресечения судьям Окружного административного суда, поскольку те не пришли на заседание.
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"
Предыстория:
- НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
- Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк. В начале октября 2020 суд отстранил Холоднюка от должности, а позже тот подал в отставку.
- 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
- Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
- Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.