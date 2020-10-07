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Гончарук больше не хочет Авакова в своем Кабмине, если бы тот у него был

Среда, 7 октября 2020, 12:34
Гончарук больше не хочет Авакова в своем Кабмине, если бы тот у него был

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что если бы он формировал новое правительство, то Арсен Аваков не получил бы в нем должность министра внутренних дел.

Источник: интервью Гончарука "Голоса Америки"

Прямая речь: "Если бы я формировал правительство, Арсен Борисович не возглавлял бы Министерство внутренних дел".

Напомним: Арсен Аваков возглавлял МВД и в правительстве Гончарука. Тогда премьер это так комментировал: "Арсен Борисович не входит в ближайший круг, которых я могу назвать прямо своими-своими людьми. Но у нас с ним конструктивные отношения, поэтому в широком смысле слова он, конечно, часть правительственной большой команды".

Когда в 2019 году Гончарука только назначили премьер-министром, он объяснял, почему в его правительстве остается Аваков. Гончарук заявил, что это решение было одним из самых сложных, однако руководителю МВД "определили красные линии", за которые нельзя переступать.

Тогда глава правительства даже похвалил министра внутренних дел за успехи. "Я считаю, что Аваков сделал много хорошего для страны в определенный период времени. В то же время есть много оснований считать, что он крупный бизнесмен, который имеет определенные свои интересы".

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля
  • За назначение премьер-министром Алексея Гончарука Верховная Рада 9 созыва проголосовала на своем первом заседании 29 августа 2019 года.
  • На Банковую его привел Андрей Богдан, который возглавил Офис президента. Дела премьера резко ухудшились, когда в кресле главы ОП Богдана сменил Андрей Ермак.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: АваковГончарукКабинет министровМВД
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