Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Гончарук больше не хочет Авакова в своем Кабмине, если бы тот у него был

Среда, 7 октября 2020, 12:34

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что если бы он формировал новое правительство, то Арсен Аваков не получил бы в нем должность министра внутренних дел.

Источник: интервью Гончарука "Голоса Америки"

Прямая речь: "Если бы я формировал правительство, Арсен Борисович не возглавлял бы Министерство внутренних дел".

Напомним: Арсен Аваков возглавлял МВД и в правительстве Гончарука. Тогда премьер это так комментировал: "Арсен Борисович не входит в ближайший круг, которых я могу назвать прямо своими-своими людьми. Но у нас с ним конструктивные отношения, поэтому в широком смысле слова он, конечно, часть правительственной большой команды".

Когда в 2019 году Гончарука только назначили премьер-министром, он объяснял, почему в его правительстве остается Аваков. Гончарук заявил, что это решение было одним из самых сложных, однако руководителю МВД "определили красные линии", за которые нельзя переступать.

Тогда глава правительства даже похвалил министра внутренних дел за успехи. "Я считаю, что Аваков сделал много хорошего для страны в определенный период времени. В то же время есть много оснований считать, что он крупный бизнесмен, который имеет определенные свои интересы".

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля
  • За назначение премьер-министром Алексея Гончарука Верховная Рада 9 созыва проголосовала на своем первом заседании 29 августа 2019 года.
  • На Банковую его привел Андрей Богдан, который возглавил Офис президента. Дела премьера резко ухудшились, когда в кресле главы ОП Богдана сменил Андрей Ермак.

Евгений Кизилов, УП
Темы: АваковГончарукКабинет министровМВД


powered by lun.ua
Главное сегодня

Польша оштрафовала "Газпром" на 6 млрд евро по делу о "Северном потоке-2"

СБУ разоблачила масштабный конвертцентр с оборотом 15 млрд: причастно экс-руководство ГПС

У больного COVID-19 Порошенко ухудшилось состояние

Новые "рекорды" COVID в Украине: 4753 человек заболели, 2569 человек выздоровели

За три дня количество случаев коронавируса выросло на 1 миллион

Нагорный Карабах: Армения заявила, что готова "к уступкам"

Все новости...
Аваков
Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским
"Махрового идиота нельзя спрятать за старостью": Аваков призвал гнать Фокина
У Авакова не поддерживают идею направить средства от штрафов на новые вагоны для УЗ
Последние новости
13:01
Назвали лауреатов Нобелевской премии по химии 2020. Что они открыли
13:01
инфографика В России выросло количество желающих закрыть границу с Украиной
13:00
В Украине пройдут дожди, но будет до +24°
12:54
В сентябре международные резервы Украины сократились на 8,7% – НБУ
12:43
Комитет поддерживает создание ВСК по "вагнеровцам"
12:34
видеоГончарук больше не хочет Авакова в своем Кабмине, если бы тот у него был
12:22
Глава Ощадбанка Пышный заболел COVID-19
12:17
инфографика Отношение украинцев к России ухудшилось – опрос
12:17
Шевченко включил Шовковского в заявку на матч со сборной Франции
12:12
В Киеве заболели COVID еще 383 человека, 6 больных умерли
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!