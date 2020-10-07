ВАКС связывает взрыв во дворе суда с делом Мартыненко
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, которая осуществляет судебное разбирательство объединенного уголовного производства в отношении нанесения ущерба ГП НАЭК "Энергоатом" и ГП "Восток ГОК", обратилась с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия к председателю Высшего совета правосудия и Генерального прокурора.
Источник: пресс-служба ВАКС
Детали: Основным фигурантом этого дела является бывший депутат Рады от "Народного фронта" Николай Мартыненко.
Как утверждают в суде, адвокаты систематически "обращались в суд с очевидно безосновательными заявлениями и ходатайствами", неоднократно нарушали порядок в судебном заседании, критиковали судей в СМИ, чтобы помешать процессу. Один из адвокатов еще до завершения рассмотрения дела настаивает на возбуждении судьями права на защиту и инициирует вопрос о привлечении судей к уголовной ответственности, отметили в пресс-службе.
Взрыв во дворе ВАКС произошел на месте, где обычно паркует автомобиль судья, председательствующий по делу; этот инцидент стал последним эпизодом, который убедил судей в согласованном вмешательстве со стороны адвокатов, отметили в суде.
Дословно: "Заключительным шагом, который дал судьям уверенность в том, что указанное выше является именно согласованными действиями относительно вмешательства в деятельность судей, стал случай со взрывом неизвестного устройства на месте, где паркует автомобиль председательствующая по делу.
Учитывая все обстоятельства, коллегия судей ВАКС расценивает действия сторон по данному делу, как вмешательство в деятельность судей".
Что было раньше: В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда взорвался неизвестный предмет, повредив фасад здания.
Знать больше: Под прицелом Европы. В каких делах за рубежом фигурирует Мартыненко
Предыстория:
- В июне стало известно, что Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным екснардепа Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".
- Сам Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда не вступило в силу, и он уже обжаловал его в апелляционном суде.
- В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях. Кроме эпизода с "Энергоатомом" есть еще второй, касается закупки ГП "ВостГОК" уранового концентрата.
- Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", связанную с Мартыненко, вызвав ущерб в размере 17,2 млн долларов США.