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ВАКС связывает взрыв во дворе суда с делом Мартыненко

Среда, 7 октября 2020, 22:43

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, которая осуществляет судебное разбирательство объединенного уголовного производства в отношении нанесения ущерба ГП НАЭК "Энергоатом" и ГП "Восток ГОК", обратилась с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия к председателю Высшего совета правосудия и Генерального прокурора.

Источник: пресс-служба ВАКС

Детали: Основным фигурантом этого дела является бывший депутат Рады от "Народного фронта" Николай Мартыненко.

Как утверждают в суде, адвокаты систематически "обращались в суд с очевидно безосновательными заявлениями и ходатайствами", неоднократно нарушали порядок в судебном заседании, критиковали судей в СМИ, чтобы помешать процессу. Один из адвокатов еще до завершения рассмотрения дела настаивает на возбуждении судьями права на защиту и инициирует вопрос о привлечении судей к уголовной ответственности, отметили в пресс-службе.

Взрыв во дворе ВАКС произошел на месте, где обычно паркует автомобиль судья, председательствующий по делу; этот инцидент стал последним эпизодом, который убедил судей в согласованном вмешательстве со стороны адвокатов, отметили в суде.

Дословно: "Заключительным шагом, который дал судьям уверенность в том, что указанное выше является именно согласованными действиями относительно вмешательства в деятельность судей, стал случай со взрывом неизвестного устройства на месте, где паркует автомобиль председательствующая по делу.

Учитывая все обстоятельства, коллегия судей ВАКС расценивает действия сторон по данному делу, как вмешательство в деятельность судей".

Что было раньше: В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда взорвался неизвестный предмет, повредив фасад здания.

Знать больше: Под прицелом Европы. В каких делах за рубежом фигурирует Мартыненко

Предыстория:

  • В июне стало известно, что Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным екснардепа Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".
  • Сам Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда не вступило в силу, и он уже обжаловал его в апелляционном суде.
  • В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях. Кроме эпизода с "Энергоатомом" есть еще второй, касается закупки ГП "ВостГОК" уранового концентрата.
  • Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", связанную с Мартыненко, вызвав ущерб в размере 17,2 млн долларов США.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судвзрыв


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