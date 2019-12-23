У подозреваемого в убийстве Шеремета была выхолощенная, но боевая мина – экспертиза
Мина, которую хранил у себя дома музыкант Андрея Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, является выхолощенной, но боевой.
Источник: результаты экспертизы, которые есть в распоряжении "Украинской правды"
Дословно: "Можно сделать вывод о том, что... представленный на исследование предмет... является вихлощенной (без взрывчатых веществ и дополнительных взрывателей) промышленно изготовленной противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50, которая в данном на исследование виде к категории боеприпасов и взрывных устройств не относится".
Детали: В материалах экспертизы указано, что такие мины бывают учебными, однако в таком случае они имеют соответствующую маркировку.
Внутри корпуса от мины, которую хранил Антоненко, обнаружили "остатки пластической вещества желтого цвета". Экспертиза установила, что это "взрывчатое вещество на основе гексогена".
Согласно подозрениям в деле Шеремета, взрывчатку для его убийства сделали взрывчатого вещества "гексоген", а не "пластического вещества на основе гексогену".
Однако полиция утверждает, что речь идет об одном и том же материале.
Сам Антоненко в суде 23 декабря сказал журналистам, что "это ложь какая-то". Мину, которая была у него дома, музыкант и его знакомые назвали реквизитом для фото.
Підозрюваний в організації вбивства Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster про «зелений предмет», який просив сховати та відмову свідчити pic.twitter.com/BueimdrnSW— hromadske (@HromadskeUA) December 23, 2019
На facebook-странице Антоненко можно найти фото с миной, похожую на ту, которую изъяли следователи.
Также в состав МОН-50 входят поражающие элементы – цилиндрики. Именно из них, по версии следствия, сделали взрывчатку для убийства Шеремета.
Результаты экспертизы подписали 21 декабря в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.
Что предшествовало: 13 декабря в квартире Антоненко и других подозреваемых в причастности к убийству провели обыски. Следствие установило, что один из сожителей Антоненко вынес "что-то зеленое, спрятанное в его шкафу". В полиции сказали, что это мина МОН-50 в полуразобранном состоянии, которую позже нашли.
Полиция заявила, что в подрыве автомобиля Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого обнаружили в этой мине.
Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.
- Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.
- Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
- У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.