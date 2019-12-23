У подозреваемого в убийстве Шеремета была выхолощенная, но боевая мина – экспертиза

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Понедельник, 23 декабря 2019, 22:35

Мина, которую хранил у себя дома музыкант Андрея Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, является выхолощенной, но боевой.

Источник: результаты экспертизы, которые есть в распоряжении "Украинской правды"

Дословно: "Можно сделать вывод о том, что... представленный на исследование предмет... является вихлощенной (без взрывчатых веществ и дополнительных взрывателей) промышленно изготовленной противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50, которая в данном на исследование виде к категории боеприпасов и взрывных устройств не относится".

Детали: В материалах экспертизы указано, что такие мины бывают учебными, однако в таком случае они имеют соответствующую маркировку.

Внутри корпуса от мины, которую хранил Антоненко, обнаружили "остатки пластической вещества желтого цвета". Экспертиза установила, что это "взрывчатое вещество на основе гексогена".

 
Результаты экспертизы относительно найденной у Антоненко мины
 
Результаты экспертизы относительно найденной у Антоненко мины

Согласно подозрениям в деле Шеремета, взрывчатку для его убийства сделали взрывчатого вещества "гексоген", а не "пластического вещества на основе гексогену".

 
Отрывок из материалов дела об убийстве Шеремета

Однако полиция утверждает, что речь идет об одном и том же материале.

Сам Антоненко в суде 23 декабря сказал журналистам, что "это ложь какая-то". Мину, которая была у него дома, музыкант и его знакомые назвали реквизитом для фото.

На facebook-странице Антоненко можно найти фото с миной, похожую на ту, которую изъяли следователи.

 
Антоненко и его знакомые говорят, что выхолощенная МОН-50 нужна была им для фото
 

Также в состав МОН-50 входят поражающие элементы – цилиндрики. Именно из них, по версии следствия, сделали взрывчатку для убийства Шеремета.

Результаты экспертизы подписали 21 декабря в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Что предшествовало: 13 декабря в квартире Антоненко и других подозреваемых в причастности к убийству провели обыски. Следствие установило, что один из сожителей Антоненко вынес "что-то зеленое, спрятанное в его шкафу". В полиции сказали, что это мина МОН-50 в полуразобранном состоянии, которую позже нашли.

Полиция заявила, что в подрыве автомобиля Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого обнаружили в этой мине.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
  • Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.
  • Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.
  • Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
  • "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
  • У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета


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