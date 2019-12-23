Мина, которую хранил у себя дома музыкант Андрея Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, является "выхолощенной боевой", а не учебной.

Источник: результаты экспертизы, которые есть в распоряжении "Украинской правды"

Дословно: "Можно сделать вывод о том, что... представленный на исследование предмет... является вихлощенной (без взрывчатых веществ и дополнительных взрывателей) промышленно изготовленной противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50, которая в данном на исследование виде к категории боеприпасов и взрывных устройств не относится".

Детали: В материалах экспертизы указано, что такие мины бывают учебными, однако в таком случае они имеют соответствующую маркировку.

Внутри корпуса от мины, которую хранил Антоненко, обнаружили "остатки пластической вещества желтого цвета". Экспертиза установила, что это "взрывчатое вещество на основе гексогена".

Результаты экспертизы относительно найденной у Антоненко мины

Результаты экспертизы относительно найденной у Антоненко мины

Согласно подозрениям в деле Шеремета, взрывчатку для его убийства сделали взрывчатого вещества "гексоген", а не "пластического вещества на основе гексогену".

Отрывок из материалов дела об убийстве Шеремета

Однако полиция утверждает, что речь идет об одном и том же материале.

Сам Антоненко в суде 23 декабря сказал журналистам, что "это ложь какая-то". Мину, которая была у него дома, музыкант и его знакомые назвали реквизитом для фото.

Підозрюваний в організації вбивства Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster про «зелений предмет», який просив сховати та відмову свідчити pic.twitter.com/BueimdrnSW — hromadske (@HromadskeUA) December 23, 2019

На facebook-странице Антоненко можно найти фото с миной, похожую на ту, которую изъяли следователи.

Антоненко и его знакомые говорят, что выхолощенная МОН-50 нужна была им для фото

Также в состав МОН-50 входят поражающие элементы – цилиндрики. Именно из них, по версии следствия, сделали взрывчатку для убийства Шеремета.

Результаты экспертизы подписали 21 декабря в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Что предшествовало: 13 декабря в квартире Антоненко и других подозреваемых в причастности к убийству провели обыски. Следствие установило, что один из сожителей Антоненко вынес "что-то зеленое, спрятанное в его шкафу". В полиции сказали, что это мина МОН-50 в полуразобранном состоянии, которую позже нашли.

Полиция заявила, что в подрыве автомобиля Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого обнаружили в этой мине.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

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