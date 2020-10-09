SkyUp выполнит нерегулярные рейсы в Узбекистан

Авиакомпания SkyUp выполнит два нерегулярных рейса в столицу Узбекистана по маршруту Киев – Ташкент – Киев 15 и 29 октября.

Источник: пресс-служба авиакомпании

Детали: Билеты стоят от 8,4 тыс. грн в одну сторону (без багажа).

SkyUp отмечает, что с 1 октября 2020 года для въезда в Узбекистан необходимо иметь негативный ПЦР-тест, сделанный не позже чем за 72 часа до прибытия в страну.

В компании напомнили, что Узбекистан входит в зеленую зону для Украины.

Напомним: 9 октября Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.

Международная ассоциация воздушного транспорта уверяет, что шансы удара молнии и заражения COVID-19 в полете равны.