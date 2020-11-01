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В исторической части Квебека злоумышленник напал на людей, есть убитые

Воскресенье, 1 ноября 2020, 07:34
В исторической части Квебека злоумышленник напал на людей, есть убитые

У здания парламента в районе Старого Квебека в Канаде в результате нападения злоумышленника по меньшей мере два человека погибли от полученных ножевых ранений, еще 5 человек пострадали.

Источник: BBC

Детали: Местные правоохранители сообщают, что в субботу поздно вечером мужчина с клинковым оружием напал на группу людей. Отмечается, что нападающий "был одет в средневековую одежду".

Ночью силовики задержали 20-летнего подозреваемого, однако местных жителей призывают пока не выходить из дома, поскольку следственные действия продолжаются.

Нападение произошло вблизи Парламентского холма в историческом районе Старого Квебека.

При этом Radio Canada сообщает - вероятно злоумышленник напал на людей с мечом.

 
 

Справка: город Квебек - столица франкоязычной одноименной провинции на востоке Канады.

Напомним: Во французском Лионе в субботу нападающий ранил из огнестрельного оружия священника, когда тот закрывал церковь.

Ранее во Франции взяли под стражу 35-летнего мужчину, которого подозревают в контактах с исполнителем теракта в Ницце, в котором были убиты три человека.

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Темы: нападениеКанадаубийство
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