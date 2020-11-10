Главные новости понедельника и ночи: коронавирус у Зеленского, Нагорный Карабах и Путин

Минздрав будет предлагать Кабмину ввести жесткий карантин на выходные, Зеленский заразился коронавирусом, война в Нагорном Карабахе — актуальные новости 9 ноября.

О коронавирусе у Зеленского

Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о положительном тесте на коронавирус.

О локдауне выходного дня

Минздрав будет предлагать Кабмину ввести жесткий карантин на выходные, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые магазины, аптеки и ветеринарные аптеки, транспорт и автозаправки, чтобы "разорвать цепь" передачи COVID-19.

Владимир Зеленский отметил, что несколько недель карантина на выходные поможет избежать жесткого локдауна.

В то же время, учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий может привести "карантин выходного дня", Министерство культуры и информационной политики не поддерживает эту инициативу.

Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

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