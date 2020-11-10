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Головні новини понеділка і ночі: коронавірус у Зеленського, Нагірний Карабах і Путін

Вівторок, 10 листопада 2020, 07:00

МОЗ буде пропонувати Кабміну запровадити жорсткий карантин на вихідні, Зеленський заразився коронавірусом, війна в Нагірному Карабасі — актуальні новини 9 листопада.

Про коронавірус у Зеленського

Президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. 

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про позитивний тест на коронавірус.

Про локдаун вихідного дня

МОЗ буде пропонувати Кабміну запровадити жорсткий карантин на вихідні, щоб у суботу й неділю працювали лише продуктові магазини, аптеки й ветеринарні аптеки, транспорт та автозаправки, аби "розірвати ланцюг" передачі COVID-19.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

Водночас, з огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій може спричинити "карантин вихідного дня", Міністерство культури та інформаційної політики не підтримує цю ініціативу.

Нагірний Карабах

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії і Азербайджану документ про припинення війни в Нагірному Карабасі з 01:00 10 листопада.

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Про інші важливі новини

Вакцина проти COVID-19 не за горами, адже перші проміжні результати у масштабних випробуваннях показують, що продукт Pfizer та BioNTech на 90% ефективний, заявляє виробник препарату. 

З 9 листопада українські лікарні не будуть проводити планові операції, а перейдуть лише на лікування ургентних хворих та пацієнтів з COVID-19.

Секретар РНБО України Олексій Данілов не виключає, що Росія може розміщувати ядерну зброю в окупованому Криму, хоча підтверджень цього в української влади немає.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська попередила самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і його свиту, що всі вони понесуть відповідальність за терор, який влаштовують у країні.

"Українська правда" в Threads

Теми: Нагірний Карабах
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