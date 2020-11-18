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Главные новости вторника и ночи: голосование против карантина, протесты ФЛП

Среда, 18 ноября 2020, 08:00

Рада провалила голосование против карантина выходного дня, У Рады протесты и столкновения, — актуальные новости 17 ноября.

О голосовании Рады против карантина

Верховная Рада не поддержала решение рекомендовать правительству пересмотреть введение карантина выходного дня.

О протестах ФЛП

Рада не приняла законопроект №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрыли митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФЛП.

Участники акции прорвали границу и пытаются попасть в здание Верховной Рады.

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О других важных новостях

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если результата карантина выходного дня не заметят через несколько недель, то придется усиливать карантинные ограничения.

Городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул решил сняться со второго тура выборов мэра города.

Театральный режиссер, народный артист Украины и народный артист России, уроженец Львова, Роман Виктюк умер на 85-м году жизни.

Главный санитарный врач кантона Люцерн отправляет сборную Украины по футболу на карантин. В то же время УЕФА сообщил, что матч Лиги наций УЕФА Швейцария-Украина не может произойти.

Киевский клуб отдыха сына начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения Конституционного суда 27 октября по электронному декларированию. 

Президент России Владимир Путин заявил, что Азербайджан возвращал свои законные территории Нагорного Карабаха с точки зрения международного права. В то же время касательно оккупированного Россией Крыма Путин не использует принципы международного права, хотя, в соответствии с ними, Крым – это территория Украины. 

За минувшие сутки в мире умерли рекордные 10 502 человека, у которых подтвердили коронавирус.

Украинская правда


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