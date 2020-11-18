Главные новости вторника и ночи: голосование против карантина, протесты ФЛП

Рада провалила голосование против карантина выходного дня, У Рады протесты и столкновения, — актуальные новости 17 ноября.

О голосовании Рады против карантина

Верховная Рада не поддержала решение рекомендовать правительству пересмотреть введение карантина выходного дня.

О протестах ФЛП

Рада не приняла законопроект №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрыли митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФЛП.

Участники акции прорвали границу и пытаются попасть в здание Верховной Рады.

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