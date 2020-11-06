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В Харьковский облсовет попали пять партий – СМИ

Пятница, 6 ноября 2020, 19:08
В Харьковский облсовет попали пять партий – СМИ

В Харьковский областной совет попали 5 партий, наибольшую поддержку имеет партия мэра Харькова Геннадия Кернеса "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Источник: местное издание "Объектив" с заседания комиссии Харьковского областного ТИК

Детали: Общее количество избирателей, которые голосовали за депутатов в Харьковский облсовет - 630 688.

Всего в облсовет баллотировались 11 партий. Из них прошли:

  • "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 34,53%,
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 21,33%,
  • "Слуга народа" - 12,76%,
  • "Блок Светличной "Вместе"- 12,40%,
  • "Европейская Солидарность" - 8,05%.

Предыстория: 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%). На втором месте - кандидат от ОПЗЖ, народный депутат Александр Фельдман (14,32%), на третьем - глава Харьковской облгосадминистрации, выдвиженец от партии "Слуга народа" Алексей Кучер (7,24%).

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Темы: Харьковская областьвиборы
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