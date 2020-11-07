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ТКГ начнет рассматривать план Кравчука на следующей неделе – Ермак

Суббота, 7 ноября 2020, 15:00
фото Эльдара Сарахмана, УП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак надеется, что украинский план действий начнет рассматриваться на заседании ТКГ по Донбассу уже на следующей неделе, а на 13 ноября запланирована видеоконференция советников в нормандском формате.

Источник: Ермак, которого цитирует пресс-служба президента

Прямая речь: "Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, последние события этой недели – Украина представила свой план действий, который направлен госпоже Грау (специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау – ред.) в ТКГ. То есть этот план действий предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе. Поэтому я надеюсь, что он начнет рассматриваться уже на следующей неделе".

Детали: По словам Ермака, во вторник, 10 ноября, продолжится работа Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

А 13 ноября договорились о проведении видеоконференции советников в нормандском формате.

Прямая речь: "Я думаю, что мы тоже рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и во втором о таких важных вещах, как возвращение наших людей, которые сегодня незаконно содержатся на неподконтрольной территории".

Что предшествовало: Украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Украинская правда
Темы: ТКГДонбассОфис президента


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