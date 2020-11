Победа Байдена: ЕС и НАТО ожидают углубления сотрудничества с США

В Брюсселе надеются на усиление трансатлантических отношений с приходом в Белый дом администрации Джо Байдена. Генсек НАТО тоже ожидает улучшения отношений между ЕС и США.

Источник: DW

Детали: Лидеры Европейского Союза и Североатлантического альянса приветствовали Джо Байдена с победой на выборах.

Так, председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен опубликовала свои поздравления в связи с успехом на выборах в США Джо Байдена и Камалы Харрис. Руководительница Еврокомиссии написала, что она с нетерпением ждет встречи с Байденом как можно раньше.

К поздравлениям с победой на Адерс Байдена и Харрис присоединился и председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

В своей заметке в соцсети Twitter он заверил, что ЕС готов и далее "прилагать усилия для сильного трансатлантического партнерства".

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность ведущей роли США в Организации Североатлантического договора.

По мнению Столтенберга, сейчас лидерство США как никогда важно. Он выразил надежду на тесное сотрудничество с новоизбранным президентом США и новоизбранной вице-президентом с целью "дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой".

I congratulate @JoeBiden on his election as the next U.S. President & @KamalaHarris as Vice President. I know Joe Biden as a strong supporter of our Alliance & look forward to working closely with him. A strong #NATO is good for both North America & Europe https://t.co/Ij3rWtNH5c