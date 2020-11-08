Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Победа Байдена: ЕС и НАТО ожидают углубления сотрудничества с США

Воскресенье, 8 ноября 2020, 08:06
Победа Байдена: ЕС и НАТО ожидают углубления сотрудничества с США

В Брюсселе надеются на усиление трансатлантических отношений с приходом в Белый дом администрации Джо Байдена. Генсек НАТО тоже ожидает улучшения отношений между ЕС и США.

Источник: DW

Детали: Лидеры Европейского Союза и Североатлантического альянса приветствовали Джо Байдена с победой на выборах.

Так, председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен опубликовала свои поздравления в связи с успехом на выборах в США Джо Байдена и Камалы Харрис. Руководительница Еврокомиссии написала, что она с нетерпением ждет встречи с Байденом как можно раньше.

К поздравлениям с победой на Адерс Байдена и Харрис присоединился и председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

В своей заметке в соцсети Twitter он заверил, что ЕС готов и далее "прилагать усилия для сильного трансатлантического партнерства".

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность ведущей роли США в Организации Североатлантического договора.

По мнению Столтенберга, сейчас лидерство США как никогда важно. Он выразил надежду на тесное сотрудничество с новоизбранным президентом США и новоизбранной вице-президентом с целью "дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой".

Читайте также: Президент Джо Байден: что изменят для Украины результаты выборов в США

Напомним:

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденНАТОЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Байден
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: