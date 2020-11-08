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Победа Байдена: ЕС и НАТО ожидают углубления сотрудничества с США

Воскресенье, 8 ноября 2020, 09:06

В Брюсселе надеются на усиление трансатлантических отношений с приходом в Белый дом администрации Джо Байдена. Генсек НАТО тоже ожидает улучшения отношений между ЕС и США.

Источник: DW

Детали: Лидеры Европейского Союза и Североатлантического альянса приветствовали Джо Байдена с победой на выборах.

Так, председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен опубликовала свои поздравления в связи с успехом на выборах в США Джо Байдена и Камалы Харрис. Руководительница Еврокомиссии написала, что она с нетерпением ждет встречи с Байденом как можно раньше.

К поздравлениям с победой на Адерс Байдена и Харрис присоединился и председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

В своей заметке в соцсети Twitter он заверил, что ЕС готов и далее "прилагать усилия для сильного трансатлантического партнерства".

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность ведущей роли США в Организации Североатлантического договора.

По мнению Столтенберга, сейчас лидерство США как никогда важно. Он выразил надежду на тесное сотрудничество с новоизбранным президентом США и новоизбранной вице-президентом с целью "дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой".

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Напомним:

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Темы: БайденНАТОЕС


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