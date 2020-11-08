На Харьковщине второй день подряд более тысячи заражений Covid-19

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Харьковской области - 1074.

Источник: данные СНБО

Детали: По темпам распространения коронавируса второй день подряд Харьковщина становится "лидером" среди украинских регионов с количеством заражений более тысячи. 6 ноября в области обнаружили 1008 случаев Covid-19, 7 ноября – уже 1074.

Также за прошедшие сутки коронавирус унес жизни 10 жителей Харьковщины.

Напомним: Согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с 9 ноября в "красную" зону, кроме города Харьков и Богодуховского и Золочевского районов, вошли города Лозовая, Первомайский и Чугуев, и районы: Барвенковский, Валковский, Зачепиловский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский Харьковской области.

За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине зафиксировано 9 397 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни 138 зараженных.