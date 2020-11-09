Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резня в Кривом Роге: в городе объявили день траура

Понедельник, 9 ноября 2020, 13:09
Резня в Кривом Роге: в городе объявили день траура

В Кривом Роге в понедельник 9 ноября объявили траур после нападения мужчины с ножом, который ранил 8 и убил 2 человек.

Источник: пресс-служба Криворожского горсовета

Дословно: "По распоряжению городского головы Кривого Рога 9 ноября в городе объявлен днем ​​траура по погибшим во время нападения злоумышленника".

Что было раньше: В субботу 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога агрессивный мужчина на улице напал с ножом на случайных прохожих. Пострадало 10 человек.

Вследствие нанесенных ранений погибли 2 человека, 8 горожан получили ранения различной тяжести и были госпитализированы, в частности, 8-летний мальчик. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Нападающего задержали по статье 115 УК об умышленном убийстве.

Президент Владимир Зеленский назвал трагедию абсолютным терроризмом

Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кривой Рогнападение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Кривой Рог
Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: