Резня в Кривом Роге: в городе объявили день траура

В Кривом Роге в понедельник 9 ноября объявили траур после нападения мужчины с ножом, который ранил 8 и убил 2 человек.

Источник: пресс-служба Криворожского горсовета

Дословно: "По распоряжению городского головы Кривого Рога 9 ноября в городе объявлен днем ​​траура по погибшим во время нападения злоумышленника".

Что было раньше: В субботу 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога агрессивный мужчина на улице напал с ножом на случайных прохожих. Пострадало 10 человек.

Вследствие нанесенных ранений погибли 2 человека, 8 горожан получили ранения различной тяжести и были госпитализированы, в частности, 8-летний мальчик. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Нападающего задержали по статье 115 УК об умышленном убийстве.

Президент Владимир Зеленский назвал трагедию абсолютным терроризмом.

Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".