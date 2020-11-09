Резня в Кривом Роге: в городе объявили день траура
В Кривом Роге в понедельник 9 ноября объявили траур после нападения мужчины с ножом, который ранил 8 и убил 2 человек.
Источник: пресс-служба Криворожского горсовета
Дословно: "По распоряжению городского головы Кривого Рога 9 ноября в городе объявлен днем траура по погибшим во время нападения злоумышленника".
Что было раньше: В субботу 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога агрессивный мужчина на улице напал с ножом на случайных прохожих. Пострадало 10 человек.
Вследствие нанесенных ранений погибли 2 человека, 8 горожан получили ранения различной тяжести и были госпитализированы, в частности, 8-летний мальчик. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Нападающего задержали по статье 115 УК об умышленном убийстве.
Президент Владимир Зеленский назвал трагедию абсолютным терроризмом.
Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".