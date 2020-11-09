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Коронавирус поразил мэра Николаева

Понедельник, 9 ноября 2020, 17:34

Мэр Николаева Александр Сенкевич заболел COVID-19.

Источник: его сообщение в Facebook

Прямая речь: "Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден 0пойти на самоизоляцию".

Детали: В то же время он уверяет, что продолжит поработать дистанционно, ведь в городе "в самом разгаре" запуск отопления. "Прошу всех, у кого возникли проблемы с отоплением - сообщать мне в личные сообщения на публичную страницу. Будем оперативно решать эти вопросы", - пишет он.

Предыстория: Понедельник оказался богат на выявления коронавируса у известных лиц. Сначала появилась информация, что президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. А потом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что тоже подцепил эту заразу.

Украинская правда
Темы: Николаевкоронавирус
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