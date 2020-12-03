Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве ограничат движение на двух мостах

Четверг, 3 декабря 2020, 13:10
Фото с Facebook КК "Киевавтодор"

На мосту Метро и Северном мосту в Киеве частично ограничат движение в связи с ремонтными и противоаварийными работами.

Источник: КК "Киевавтодор" в Facebook 

Дословно: "На мосту Метро через р. Днепр начались противоаварийные работы. Будет частично ограничено движение до 13 декабря.

Чтобы уменьшить влияние на трафик с 8:00 до 14:00 будем работать в направлении Левого берега. А с 14:00 до 17:00 – в направлении Правого берега".

Детали: На Северном мосту частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря – там будут выполнять текущий ремонт. Работники КП "Киевавтодормост" будут работать в направлении Троещины. 

 

Украинская правда
Темы: Киевдороги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест

В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование – глава концерна

Украина в ТКГ: Россия хочет изменить процесс урегулирования войны на Донбассе

Зеленский назначил нового руководителя "Укроборонпрома"

Положительная динамика и рекорд выздоровлений от COVID-19 в Украине

Новости 2 декабря: новые карантинные ограничения, результаты соцопросов

Все новости...
Киев
Президент "Киевгорстроя", спонсор "Батькивщины" и Столар могут взяться за достройку домов "Аркады"
В Киеве второй день подряд падает количество новых больных COVID
Бывший "смотрящий" по Киеву Столар контролирует 4 компании по строительству жилья – источники
Последние новости
14:08
В Словакии по обвинению в коррупции задержали одного из самых богатых людей страны
13:59
Новый глава "Укроборонпрома": Проанализирую эффективность каждого сотрудника
13:55
Пара заблудилась в карпатских горах после признания
13:43
Рада сделала шаг к тому, чтобы не выгонять госслужащих на пенсию
13:28
Рада уверяет G7, что "быстро" ищет компромисс на счет лжи в декларациях
13:20
фотоУкраинский омбудсмен встретилась с представителем ОРДО
13:11
Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест
13:10
В Киеве ограничат движение на двух мостах
13:02
Крупное независимое издание Беларуси лишили статуса СМИ
12:53
Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте: что он предусматривает
Все новости...