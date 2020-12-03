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В Киеве ограничат движение на двух мостах

Четверг, 3 декабря 2020, 12:10
В Киеве ограничат движение на двух мостах
Фото с Facebook КК "Киевавтодор"

На мосту Метро и Северном мосту в Киеве частично ограничат движение в связи с ремонтными и противоаварийными работами.

Источник: КК "Киевавтодор" в Facebook 

Дословно: "На мосту Метро через р. Днепр начались противоаварийные работы. Будет частично ограничено движение до 13 декабря.

Чтобы уменьшить влияние на трафик с 8:00 до 14:00 будем работать в направлении Левого берега. А с 14:00 до 17:00 – в направлении Правого берега".

Детали: На Северном мосту частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря – там будут выполнять текущий ремонт. Работники КП "Киевавтодормост" будут работать в направлении Троещины. 

 

Украинская правда
Темы: Киевдороги
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