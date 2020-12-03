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Блогерше-телеведущей сообщили о подозрении из-за угроз следователю полиции

Четверг, 3 декабря 2020, 22:21
Блогерше-телеведущей сообщили о подозрении из-за угроз следователю полиции

Полиция Киевщины сообщила о подозрении блогерше Алене Лоран за вмешательство в деятельность работницы правоохранительного органа.

Источник: пресс-служба полиции Киевщины, Лоран в Instagram

Дословно: "В течение двух месяцев женщина преследовала следственную Киево-Святошинского отдела полиции и пользуясь своей публичностью в социальных сетях пыталась "запугать" работника полиции, чтобы та приняла "положительное" решение в уголовном производстве в отношении ее мужа".

Детали: Раньше милиционер сообщила о подозрении 32-летнему мужу Лоран. Когда та об этом узнала, начала угрожать "магическими способностями" следователю, а потом еще и отправлять ей на мобильный смс с угрозами.

31-летней блогерше сообщили о подозрении, ей грозит штраф до ста необлагаемых минимумов или исправительные работы до одного года, или арест до трех месяцев.

Сама Лоран в соцсетях написала, что правоохранители провели у нее обыски, изъяли якобы карты для гадания, свечи, литературу о магии, детский планшет, мобильные телефоны.

Поліція Київщини повідомила про підозру відомій блогерці за втручання в діяльність працівника правоохоронного...

Опубліковано Поліція Київської області Четвер, 3 грудня 2020 р.

Напомним: Ранее полиция предупредила похищения дочери Лоран с требованием выкупа.

 

Украинская правда

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Темы: Киевская областьполиция
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