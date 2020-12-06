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Выборы в Кривом Роге: полиция получила 20 сообщений о нарушениях

Воскресенье, 6 декабря 2020, 15:56
Выборы в Кривом Роге: полиция получила 20 сообщений о нарушениях

По состоянию на 15:00 в полицию Кривого Рога поступило 20 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Источник: полиция Днепропетровской области

Детали: Так, в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на одном из избирательных участков в Металлургическом районе города человек, получив бюллетень, порвал его.

По факту повреждения бюллетеня правоохранителями составлен административный протокол по ст. 212-23 КУоАП. По другим фактам проводятся проверки и принимают соответствующие решения.

294 избирательных участка в г. Кривой Рог начали свою работу в 8.00 без нарушений. К несению службы по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках приступили около тысячи правоохранителей.

Что предшествовало: По данным наблюдателей "ОПОРЫ", в Кривом Роге повторное голосование на выборах городского головы по состоянию на 12:00 не сопровождалось системными нарушениями избирательного законодательства или конфликтами. 

Во втором туре за право стать мэром Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (получил в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).

Специальные корреспонденты "Украинской правды" побывали в городе перед вторым туром. В понедельник, 7 декабря, читайте на УП материал о выборах в Кривом Роге.

Украинская правда
Темы: Кривой Рогвиборыполиция
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