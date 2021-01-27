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Главные новости вторника и ночи: закон о референдуме, свежие политические рейтинги

Среда, 27 января 2021, 07:00

Рада поддержала закон Зеленского о референдуме, Зеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг, — актуальные новости 26 января.

О законе о референдуме

Группа нардепов получила команду не голосовать за закон о референдуме, глава фракции Давид Арахамия пригрозил им исключением.

Вскоре Верховная Рада все же поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривающий возможность электронного голосования.

Президент Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой закона "О народовластии через всеукраинский референдум" и уверяет, что власть будет вынуждена прислушиваться к народу.

О политических рейтингах

Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, то за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 19,8% среди тех, кто определился с выбором, за бывшего главу государства Петра Порошенко - 15,7%.

По данным "КМИС", партия Виктора Медведчука "ОПЗЖ" лидирует в симпатиях украинцев, а партия Владимира Зеленского "Слуга народа" опустилась на четвертую позицию рейтинга.

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Украинская правда
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