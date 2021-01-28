Новости 28 января: отмена нового правописания,

ОАСК отменил новую редакцию правописания, Боевики представили свою "доктрину": предполагает захват всего Донбасса, — актуальные новости 28 января.

Об отмене нового правописания

Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров, которым была одобрена новая редакция "Українського правопису".

Кабмин обжалует решение Окружного административного суда Киева, который отменил постановление правительства, которым была одобрена новая редакция "Украинского правописания".

О "доктрине" боевиков

Террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" представили так называемую доктрину "Русский Донбасс", которая предусматривает захват всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

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