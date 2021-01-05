На Донбассе 5 января оружие молчало
Вторник, 5 января 2021, 19:00
В зоне проведения операции Объединенных сил от начала суток 5 декабря сохраняется тишина.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС
Дословно: "В течение текущих суток 5 января в районах ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".
Детали: Штаб отчитывается также, что саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 75 взрывоопасных предметов.
Что предшествовало: 4 января вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда