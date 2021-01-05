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На Донбассе 5 января оружие молчало

Вторник, 5 января 2021, 19:00

В зоне проведения операции Объединенных сил от начала суток 5 декабря сохраняется тишина.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Дословно: "В течение текущих суток 5 января в районах ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Детали: Штаб отчитывается также, что саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 75 взрывоопасных предметов.

Что предшествовало: 4 января вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс


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