На Донбассе 5 января оружие молчало

В зоне проведения операции Объединенных сил от начала суток 5 декабря сохраняется тишина.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Дословно: "В течение текущих суток 5 января в районах ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Детали: Штаб отчитывается также, что саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 75 взрывоопасных предметов.

Что предшествовало: 4 января вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.