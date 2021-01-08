Возле двух Водяных стреляли боевики после Рождества

В течение текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка о ситуации в районе ООС по состоянию на 17 часов 8 января

Детали: Утром после Рождества по юлианскому календарю в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из 120-миллиметровых минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Водяного, что недалеко от Донецка, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

В ответ на обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

В районе ответственности ОТГ "Север" российско-оккупационные войска открыли "провокационный предупредительный огонь" из стрелкового оружия и гранатомета неподалеку Южного в направлении рабочей бригады, которая намеревалась восстановить водоснабжение на участке водопровода "Горловка-Торецкое".

Работы дважды прекращались, о фактах нарушения "тишины" через украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.

Кроме того, саперы ГСЧС в пятницу разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.