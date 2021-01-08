Степанов: Люди поздно обращаются к врачам с COVID, в больницах все больше "тяжелых"

Украинцы меньше проходят тестирований на COVID-19 и часто обращаются к врачу уже когда им становится хуже.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в интервью проекту "Настоящее время"

Прямая речь: "У нас количество людей, которые обращаются в том числе за тестированием, достаточно серьезно уменьшилось. Наши лабораторные центры в некоторых областях работают только на 25-30% своей мощности.

При этом в некоторых регионах мы фиксируем случаи, когда люди не обращаются к врачу, находятся дома, обращаются только на пятый-седьмой день, если их состояние становится более тяжелым.

Мы, конечно, просим при малейших симптомах любого респираторного заболевания сразу обращаться, чтобы человека тестировали: у нас есть все возможности делать большое количество тестов, в том числе и так называемые экспресс-тесты на антиген, которые за 15 минут показывают результат".

Детали: Глава МОЗ подчеркнул, что в Украине готовы 66 тысяч коек для больных с COVID-19, заполнено сегодня чуть больше 23 тысяч.

Коек с подведенным кислородом, по его словам, уже более 41 тысячи. То есть заполненность – на треть.

Но в то же самое время "увеличивается количество больных с более тяжелым течением заболевания, в том числе в реанимациях", подчеркнул Степанов.

Поэтому МОЗ просит, чтобы люди как можно раньше обращались к врачу за медицинской помощью.

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