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Степанов: Люди поздно обращаются к врачам с COVID, в больницах все больше "тяжелых"

Пятница, 8 января 2021, 22:47
Степанов: Люди поздно обращаются к врачам с COVID, в больницах все больше тяжелых

Украинцы меньше проходят тестирований на COVID-19 и часто обращаются к врачу уже когда им становится хуже.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в интервью проекту "Настоящее время"

Прямая речь: "У нас количество людей, которые обращаются в том числе за тестированием, достаточно серьезно уменьшилось. Наши лабораторные центры в некоторых областях работают только на 25-30% своей мощности. 

При этом в некоторых регионах мы фиксируем случаи, когда люди не обращаются к врачу, находятся дома, обращаются только на пятый-седьмой день, если их состояние становится более тяжелым. 

Мы, конечно, просим при малейших симптомах любого респираторного заболевания сразу обращаться, чтобы человека тестировали: у нас есть все возможности делать большое количество тестов, в том числе и так называемые экспресс-тесты на антиген, которые за 15 минут показывают результат".

Детали: Глава МОЗ подчеркнул, что в Украине готовы 66 тысяч коек для больных с COVID-19, заполнено сегодня чуть больше 23 тысяч. 

Коек с подведенным кислородом, по его словам, уже более 41 тысячи. То есть заполненность – на треть. 

Но в то же самое время "увеличивается количество больных с более тяжелым течением заболевания, в том числе в реанимациях", подчеркнул Степанов. 

Поэтому МОЗ просит, чтобы люди как можно раньше обращались к врачу за медицинской помощью.

Знать больше: Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиямедицинаСтепанов
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