В США начался суд над "шаманом" и другими знаковыми штурмовиками Капитолия

В Соединенных Штатах правоохранители задержали трех человек, которые стали известными после штурма здания Конгресса, в частности "шамана" Джейка Анджели.

Источник: сообщение Министерства юстиции США

Детали: В субботу федеральный суд округа Колумбия взялся за дело трех мужчин, которых обвиняют в участии в беспорядках в Капитолии США в среду, 6 января.

Все они уже задержаны правоохранителями.

Обвиняемыми являются Джейкоб Энтони Ченсли (так называемый "шаман QAnon" или Джейк Анджел), Адам Джонсон и Деррик Эванс.

Во время штурма здания Конгресса США фото Джейка Анджели с рогами и в мехах облетели все мировые СМИ. Мужчину обвиняют в насильственном вторжении, пребывании на закрытой территории и нарушении общественного порядка.

Джейкоб Энтони Ченсли "шаман QAnon"

Адам Джонсон стал популярным в соцсетях благодаря фото, на котором он выносит кафедру спикера Нэнси Пелоси из зала заседаний. Его обвиняют в незаконном проникновении в Капитолий.

Адам Джонсон

Деррика Эванса обвиняют в подстрекательстве толпы к незаконным действиям. Он вел трансляцию штурма Капитолия на своей Facebook-странице.

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Напомним: