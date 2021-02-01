Количество новых больных коронавирусом в Киеве снизилось: 161 за сутки

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 161 больного коронавирусом, умерли 5 человек, выздоровели 764 пациента.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале 1 февраля

Прямая речь: "Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 161. Умерли 5 человек... Выздоровели за минувшие сутки 764 человека".

Детали: Коронавирус 31 января диагностировали у 82 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 73 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет, 2 девочек в возрасте 5 и 7 лет и 4 мальчиков от 1 до 11 лет.

Заболели, в частности, четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 70, в Дарницком - 48 и в Святошинском районе - 12 случаев.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на этот момент в столице уже 128 550. Всего коронавирус унес жизни 2370 киевлян. Преодолели болезнь 69 322 жителя Киева.

Что предшествовало: В течение субботы 30 января в столице обнаружили еще 215 больных коронавирусом, 16 зараженных умерли.