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Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

Вторник, 2 февраля 2021, 17:08
Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

В течение суток 2 февраля в районе проведения ООС четыре раза зафиксировали нарушения режима прекращения огня.

Источник: Пресс-служба Минобороны

Детали: У Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Шумы вооруженные формирования РФ вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий, его не удалось спасти.

Также российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов вблизи Павлополь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Предыстория:

  • Снайпер боевиков застрелил украинского военного
  • Боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметов - ООС

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОРДЛО
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