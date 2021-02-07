SpaceX готовит еще один рекордный запуск

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX планирует вскоре вывести на орбиту Земли 19-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз доставит ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

Источник: SpaceX в Twitter. Издание Everyday Astronaut

Детали: По последним сообщениям SpaceX, запуск спутников Starlink предстоит "не раньше 7 февраля в 4:31 по времени Восточного побережья США (11:31 по Киеву)".

Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, запланировано из комплекса 39A (LC-39A) Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Это 109-й запуск ракет поколения Falcon.

Через 8 минут после запуска, запланировано возвращение многократной части ракеты-носителя Falcon 9 на беспилотную платформу "Just Read the Instructions" в Атлантическом океане.

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship.

Что предшествовало:

20 января SpaceX доставила на орбиту Земли 17-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

24 января SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики. Общая масса 143 аппаратов от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.

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Напомним: