SpaceX готовит еще один рекордный запуск
Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX планирует вскоре вывести на орбиту Земли 19-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз доставит ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.
Источник: SpaceX в Twitter. Издание Everyday Astronaut
Детали: По последним сообщениям SpaceX, запуск спутников Starlink предстоит "не раньше 7 февраля в 4:31 по времени Восточного побережья США (11:31 по Киеву)".
Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, запланировано из комплекса 39A (LC-39A) Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Это 109-й запуск ракет поколения Falcon.
Через 8 минут после запуска, запланировано возвращение многократной части ракеты-носителя Falcon 9 на беспилотную платформу "Just Read the Instructions" в Атлантическом океане.
Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.
Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship.
Что предшествовало:
- 20 января SpaceX доставила на орбиту Земли 17-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.
- 24 января SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики. Общая масса 143 аппаратов от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.
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Напомним:
- Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.
- По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.
- SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.
- По данным Bloomberg, Маск 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля.