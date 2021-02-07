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SpaceX готовит еще один рекордный запуск

Воскресенье, 7 февраля 2021, 02:10
Фото: Trevor Mahlmann

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX планирует вскоре вывести на орбиту Земли 19-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз доставит ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

Источник: SpaceX в Twitter. Издание Everyday Astronaut

Детали: По последним сообщениям SpaceX, запуск спутников Starlink предстоит "не раньше 7 февраля в 4:31 по времени Восточного побережья США (11:31 по Киеву)".

 

Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, запланировано из комплекса 39A (LC-39A) Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Это 109-й запуск ракет поколения Falcon.

Через 8 минут после запуска, запланировано возвращение многократной части ракеты-носителя Falcon 9 на беспилотную платформу "Just Read the Instructions" в Атлантическом океане.

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship.

Что предшествовало: 

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Напомним:

  • Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.
  • По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.
  • SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.
  • По данным Bloomberg, Маск 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля.

Темы: Илон Масккосмос


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