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До апреля-мая карантин усиливать не будут – Степанов

Вторник, 9 февраля 2021, 02:23

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что правительство не будет вводить жесткие карантинные ограничения до "апреля-мая".

Источник: Степанов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Укринформ

Прямая речь: "Согласно нашей стратегии мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года..

Мы получаем тот результат, который хотели от этих сдерживающих факторов, которые несут эти карантинные меры".

По словам министра, по сравнению с апрелем 2020 медицинская система стала более мощной.

Справка: На даний момент по всій Україні забороняється, зокрема:

  • Відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної,  загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Це більше стосується закладів вищої освіти: лекцій, семінарів. 
  • Відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу освіти. 
  • Проведення у закладах освіти масових заходів – вистав, свят, концертів за участю дітей більше, ніж однієї групи/класу та з присутністю відвідувачів. 
  • Проведення у розважальних закладах та закладах харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій. 
  • Приймання відвідувачів у музеях та на виставках у галереях, якщо в залах присутні більше 1 особи на 10 кв м.
  • Проведення масових культурних заходів (зокрема, концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, якщо в них бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри між учасниками. Винятки: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату, заходи для забезпечення роботи органів влади.
  • Робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць у залі. 
  • Перевезення у пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж є сидячих місць. 
  • Робота дискотек і нічних клубів. 
     

Что предшествовало: Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 февраля заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля, и скорее всего, это - не конечный срок.

Напомним: В марте-апреле 2020 года в Украине действовал локдаун, летом действовал адаптивный карантин по зонам, в ноябре власти вводили "карантин выходного дня" на три уикенда (с 14 по 30 ноября), а в январе 2021 года – усиленный карантин на 17 дней (с 8 по 24 января включительно). По данным МОЗ, последние две меры позволили сбить "волну" распространения COVID-19.

Знать большеCOVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирускарантин


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