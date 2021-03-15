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Дело "минера моста Метро" завершено: полиции не удалось стянуть ущерб за сбитый коптер

Понедельник, 15 марта 2021, 18:22

Суд применил к ветерану АТО Алексею Белько принудительные меры медицинского характера с обычным, а не усиленным наблюдением; гражданский иск полиции оставлен без рассмотрения.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Белько в суде, пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Отмечается, что 15 марта состоялись судебные прения по делу по факту сообщения о заминировании моста "Метро" в сентябре 2019 года.

Белько признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. К обвиняемому применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.

Адвокаты указывают, что таким образом Белько будут оказывать психиатрическую помощь в специализированном учреждении. Вместе с тем, он сможет самостоятельно, без сопровождения медицинского работника, оставлять палату, отделение и заведение.

Такое решение суд принял, ссылаясь на заключение повторной судебно-психиатрической экспертизы, назначенной по ходатайству адвоката.

Отмечается, что в учреждении Алексей Белько пробудет минимум полгода. После этого защита обратится с ходатайством о проведении новой психиатрической экспертизы.

Кроме того, своим решением суд вернул Алексею всё принадлежащее ему имущество, которое было изъято после совершения уголовного преступления, в частности: два автомобиля, банковские карточки, мобильный телефон.

Согласившись с позицией адвоката, судья оставил без рассмотрения гражданский иск полиции, которая просила взыскать с Белько имущественный ущерб в размере 69 871 грн. за сбитый коптер Dji inspire 1 pro.

В столичной прокуратуре "Украинской правде" отметили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора. Спикер ведомства Надежда Максимец напомнила, что Белько признан невменяемым: экспертиза показала, что на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать свои действия и руководить ими.

Что предшествовало: 20 января 2020 года Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение.

Предыстория:

  • Вечером 18 сентября 2019 года вооруженный мужчина заехал на мост Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано почти 5 часов.
  • "Минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько.
  • Через несколько часов Белько удалось задержать. В результате спецоперации никто не пострадал. Белько был задержан с карабином и помповым ружьем. Он сбил дрон из помпового ружья. Взрывчатки при себе у ветерана не было. Одно из ружей было зарегистрировано.
  • Белько было объявлено подозрение по статьям 296 и 259 (хулиганство и ложное сообщение о минировании). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до 8 лет.
  • 20 сентября 2019 Днепровский райсуд Киева избрал Белько меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. гривен. Глава МВД Арсен Аваков заявлял о намерении взять Белько на поруки. Залог так и не был внесен.

Все детали здесь: Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали. Хроника

Украинская правда
Темы: судКиев


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