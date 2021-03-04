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Кремль обвинил Украину в провокациях на Донбассе, а Киев винит РФ

Четверг, 4 марта 2021, 12:17
ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эскалация на Донбассе происходит по вине украинских бойцов, тогда как военное руководство Украины утверждает обратное.

Источник: Песков журналистам 4 марта, ТАСС 

Прямая речь Пескова: "Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения, мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. 

Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. Все это – повод для серьезной обеспокоенности. 

Мы тщательно анализируем ситуацию. Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярная армия, то ли еще что-то, от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности".

Детали: Песков заявил также, что Москва рассчитывает, что партнеры по "нормандской четверке" обратят внимание на "рост напряженности на юго-востоке Украины".

Этому предшествовало: В последнее время в зоне операции Объединенных сил Украины активизировались боевые действия, Украина имеет новые потери и раненых.

Командование ООС уже несколько дней заявляет, что "основной целью действий Вооруженных формирований РФ является провоцирование подразделений ВС Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня, в некоторых случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВС Украины".

В военном руководстве видят "широкое использование противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей".

Кроме того, 28 февраля Украина предупредила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о возможных провокациях России с намерением легитимизировать привлечения "российских миротворцев" на Донбасс, в частности на Луганщине снимали серию "репортажей" с якобы комментарием "представителей СММ ОБСЕ".

Алена Рощенко, УП
Темы: Донбассбоевые действияоккупацияРосcияпровокации


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