Зеленский: Украина работает над тем, чтобы пожизненно забанить в YouTube каналы с ложью

Президент Владимир Зеленский заявляет, что власть работает над тем, чтобы YouTube пожизненно заблокировал каналы, где распространяется дезинформация о жизни в Украине.

Источник: Выступление Зеленского во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм"

Прямая речь: "Не менее опасно то, что информационно нашу страну атакуют не только извне, но и изнутри, когда "большие патриоты" врут гражданам о Новых Санжарах, о том, что защитникам на фронте запрещено стрелять, о тарелке с борщом. Или же, когда называют вакцину словом, которое на самом деле характеризует всю суть именно их поступков.

Ведь в погоне за собственной популярностью они готовы поставить под удар безопасность, жизнь, здоровье украинцев... (Информационная война - ред.) это искусственно создание лидеры мнений, которым из Испании лучше видно, как жить в Украине. Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора.

Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube они получили пожизненный бан.

Дальнейшие задачи для государства и общества осознать все угрозы информационной безопасности и найти пути им противодействовать".

Предистория: