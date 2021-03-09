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Зеленский: Украина работает над тем, чтобы пожизненно забанить в YouTube каналы с ложью

Вторник, 9 марта 2021, 12:54

Президент Владимир Зеленский заявляет, что власть работает над тем, чтобы YouTube пожизненно заблокировал каналы, где распространяется дезинформация о жизни в Украине.

Источник: Выступление Зеленского во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм"

Прямая речь: "Не менее опасно то, что информационно нашу страну атакуют не только извне, но и изнутри, когда "большие патриоты" врут гражданам о Новых Санжарах, о том, что защитникам на фронте запрещено стрелять, о тарелке с борщом. Или же, когда называют вакцину словом, которое на самом деле характеризует всю суть именно их поступков.

Ведь в погоне за собственной популярностью они готовы поставить под удар безопасность, жизнь, здоровье украинцев... (Информационная война - ред.) это искусственно создание лидеры мнений, которым из Испании лучше видно, как жить в Украине. Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора.

Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube они получили пожизненный бан.

Дальнейшие задачи для государства и общества осознать все угрозы информационной безопасности и найти пути им противодействовать".

Предистория:

  • Ранее Министерство культуры и информационной политики направило в компанию YouTube решение СНБО Украины о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на видеосервисе.
  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисына всех платформах.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угляиз оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
  • Информированные собеседники Украинской правды в СНБО и СБУ отметили, что ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы из пула Виктора Медведчука"112", "ZIK" и "NewsOne".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийУкраинаинтернетСМИ


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