Избиение Найема: суд закрыл дело по одному из нападавших
Шевченковский райсуд Киева закрыл уголовное производство по одному из нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема в центре Киева в 2018 году – Магомеда-Амина Саитова – по истечению сроков досудебного расследования.
Источник: Мустафа Найем в Facebook
Прямая речь: "Вчера судья Шевченковского районного суда города Киева Татьяна Овсепьян закрыла уголовное производство по Саитову Магомеду-Амину по истечению сроков досудебного расследования. Это тот самый Саитов, который два года назад вместе с подельниками скрылись с места нападения на Бессарабке".
Детали: Найем напомнил, что сразу после инцидента Магомед-Амин сбежал за границу и скрывался от следствия до сентября 2019 года. Его действия были квалифицированы как хулиганство и нанесение телесных повреждений средней тяжести, а самого фигуранта объявили в розыск.
По словам Найема, умышленное затягивание процесса со стороны защитников Саитова долгое время не позволяло направить дело в суд. Ознакомление с материалами у них заняло около полугода. А когда обвинительный акт все-таки был направлен в суд, то судья Овсепьян посчитала, что сроки досудебного расследования истекли и дело подлежит закрытию.
Найем утверждает, что сроки досудебного расследования не истекли, поскольку в связи с розыском Саитова производство неоднократно приостанавливалось и, согласно закону, в этот период сроки расследования не начисляются.
По его словам, когда 30 сентября 2019 года сторонам сообщили о завершении досудебного расследования, то до завершения досудебного расследования оставалось 20 дней.
Найем добавил, что его адвокаты уже готовят апелляцию на решение Шевченковского суда.
Он также заявил, что нападавшие и их адвокаты не смогут доказать в суде свою невиновность, поэтому решили затягивать процесс, чтобы через 5 лет дело было закрыто в связи с окончанием сроков привлечения к ответственности.
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Предыстория:
- 30 апреля 2018 года в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником кофликта с группой лиц, в результате чего получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.
- Трех участников конфликта – мужчин 1999 и 1996 г.р., у двоих из которых гражданство РФ, у одного – Украины, – задержали. Им объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК – "хулиганство, совершенное группой лиц".
- Четвертый участник Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс". Найем заявил, что тот вылетел из Украины в Баку. 2 мая 2018 Магомеда-Амина Саитова объявили в розыск.
- 5 мая 2018 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что он задержан в Азербайджане, началась экстрадиционная процедура. Позже стало известно, что Азейрбаджан отказал в экстрадиции Саитова.
- В сентябре 2019 года Саитов вернулся в Украину, его задержали, суд отправил его под круглосуточный домашний арест на две недели.