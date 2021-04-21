Побиття Найєма: суд закрив справу щодо одного з нападників

Шевченківський райсуд Києва закрив кримінальне провадження щодо одного з нападників на екснардепа Мустафу Найєма в центрі Києва у 2018 році – Магомеда-Аміна Саітова – через закінчення термінів досудового розслідування.

Джерело: Мустафа Найєм у Facebook

Пряма мова: "Вчора суддя Шевченківського районного суду міста Києва Тетяна Овсеп’ян закрила кримінальне провадження щодо Саїтова Магомеда-Аміна через закінчення термінів досудового розслідування. Це той самий Саітов, який два роки тому разом з подільниками зникли з місця нападу на Бессарабці".

Деталі: Найєм нагадав, що відразу після інциденту Магомед-Амін втік за кордон і переховувався від слідства до вересня 2019 року. Його дії були кваліфіковані як хуліганство і нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а самого фігуранта оголосили в розшук.

За словами Найєма, умисне затягування процесу з боку захисників Саітова довгий час не дозволяло направити справу до суду. Ознайомлення з матеріалами у них зайняло близько півроку. А коли обвинувальний акт все-таки направили до суду, то суддя Овсеп’ян порахувала, що терміни досудового розслідування спливли і справа підлягає закриттю.

Найєм запевняє, що терміни досудового розслідування не минули, оскільки у зв'язку з розшуком Саітова провадження неодноразово припинялося і, відповідно до закону, в цей період терміни розслідування не нараховуються.

За його словами, коли 30 вересня 2019 року сторонам повідомили про завершення досудового розслідування, то до завершення досудового розслідування залишалося 20 днів.

Найєм додав, що його адвокати вже готують апеляцію на рішення Шевченківського райсуду.

Він також заявив, що нападники та їхні адвокати не зможуть довести у суді свою невинуватість, тому вирішили затягувати процес, щоб через 5 років справа була закрита у зв'язку з закінченням строків притягнення до відповідальності.

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